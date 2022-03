Roma, è in questi minuti arrivato l’annuncio ufficiale. Queste tutte le informazioni più importanti.

Nonostante la stagione non sia stata fin qui felicissima, l’ambiente giallorosso ha palesato in questi mesi grande compattezza e vicinanza alla squadra, anche nei momenti più difficili. Basti pensare, per fare qualche esempio recente, alle risposta emerse dai dati del botteghino per le partite contro il Verona (arrivata dopo il pareggio agguantato in extremis col Sassuolo) o alla saturazione dei settori ospiti, quasi sempre registratasi per le partite in trasferta di quest’anno.

Si tratta, questi, di elementi da non sottovalutare, molto probabilmente legati alla presenza di un personaggio carismatico quanto unificatore come Mourinho, in grado di compattare quasi tutta la piazza, la cui unità ha capito essere fondamentale per supportare una squadra e resistere alle ostilità endogene ma, paradossalmente, intrinseche al mondo giallorosso stesso. Con ogni probabilità, indipendentemente dai risultati che arriveranno, la risposta del pubblico continuerà ad essere importante, soprattutto alla luce del fresco annuncio del club.

Roma, l’annuncio della società sui mini-abbonamenti per la fine della stagione

Come affermato dalla stessa società in questi minuti, è stata messa a disposizione dei tifosi la possibilità di acquistare un mini-abbonamento per le ultime tre partite casalinghe della stagione contro Bologna, Venezia e Salernitana. Il prezzo di partenza è di 30 euro per i distinti mentre la Tribuna Tevere è compresa tra i 63 e i 105 euro. Range simile a quello della Montemario, il cui prezzo pieno, senza riduzioni, è di 90 euro.