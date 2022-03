Calciomercato Roma, assalto a Dybala | C’è la data

Tiago Pinto pensa in grande per il futuro della Roma: il General Manager lavora per arrivare a Paulo Dybala.

La Roma si gode l’ottimo periodo di forma e i due successi consecutivi contro Spezia ed Atalanta. Due vittorie importanti che rilanciano prepotentemente le ambizioni giallorosse nella corsa alle prime posizioni del nostro Campionato. La zona Champions, che nelle scorse settimane era sembrata quasi un miraggio, è di nuovo alla portata dei giallorossi, anche se salire sul treno della più importante competizione Uefa non sarà cosa semplice. La concorrenza è tanta ed agguerrita.

Eppure le ultime giornate sembrano aver cambiato il volto alla stagione della Roma: sia, come detto, in chiave classifica che, soprattutto, per quanto la squadra sta mettendo in mostra. Carattere e grinta, compattezza e concentrazione, idee chiare sia in fase offensiva che quando ci si difende. Insomma, dopo un periodo un po’ altalenante, la mano di Mourinho comincia a vedersi in maniera chiara. Proprio nel momento più importante: quello in cui torna la Conference League con la doppia sfida al Vitesse per gli ottavi di finale.

Calciomercato Roma, obiettivo Dybala | Pinto in corsa

E mentre la squadra si prepara ad affrontare la fase più importante della stagione, la dirigenza è già al lavoro per costruire la Roma del futuro. Perché l’obiettivo dei Friedkin, e naturalmente anche di Mourinho, è chiaro: costruire una squadra sempre più forte. Per farlo servirà la capacità di sfruttare al meglio la prossima sessione di calciomercato. Magari riuscendo ad approfittare delle occasioni che possono presentarsi. Per questo il mercato dei parametri zero è monitorato con grande attenzione dalla dirigenza giallorossa.

Impossibile che, da questo punto di vista, non ci sia interesse attorno al nome di Paulo Dybala. L’argentino non ha ancora trovato un accordo con la Juventus per rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno. E se La Gazzetta dello Sport spiega che giovedì ci sarà un incontro nel quale i dirigenti bianconeri proporranno a Jorge Antun, agente del giocatore, un rinnovo al ribasso, secondo Tuttosport la fila di pretendenti al numero 10 della Juve si starebbe arricchendo di nuove candidate. Oltre all’Inter, infatti, pronte a trattare l’ingaggio a parametro zero di Dybala ci sarebbero anche il Betis Siviglia e la Roma. Il futuro dell’attaccante argentino, quindi, è ancora tutto da scrivere. E non si può escludere che il finale sia a tinte giallorosse.