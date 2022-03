Roma, Mou sorprende ancora | Mossa Special nell’intervallo

La Roma si gode il successo sull’Atalanta e si prepara ad affrontare i prossimi impegni di Campionato e Conference League.

Due vittorie consecutive, sette risultati utili in fila. Sono questi i numeri del momento brillante che la Roma sta attraversando. Una serie di prestazioni importanti, che sono arrivate a spazzar via le polemiche e le voci di chi, deluso per una prima parte di stagione altalenante, era già pronto ad avviare processi e a contestare la squadra. José Mourinho, invece, non ha mai smesso di credere nelle possibilità della squadra. E ora che la sua mano inizia a vedersi in maniera chiara, la Roma è in corsa per tutti gli obiettivi.

Giovedì si torna in campo per gli ottavi di finale di Conference League, mentre in Campionato il treno della Champions non è più un obiettivo impensabile. Certo, ricucire lo strappo da Juventus ed Atalanta non sarà facile, ma i numeri parlano di una Roma in grande crescita e ancora in corsa. Insomma, Mourinho rimane più saldo che mai alla guida della sua squadra, anche nel momento in cui, come nelle due ultime partite, non è potuto stare fisicamente al suo fianco per via della squalifica.

Roma, la mossa di Mou | Sempre vicino alla squadra

Il tocco dell’allenatore nelle prestazioni della Roma, d’altra parte, appare evidente. La squadra ha mostrato compattezza e voglia di vincere, anche a costo di lottare fino all’ultimo respiro di ogni partita. Il livello di concentrazione è cresciuto visibilmente, così come quella cattiveria agonistica che è indispensabile per vincere a certi livelli. Mourinho, d’altra parte, sa come si fa. La sua carriera parla per lui, e anche nel momento in cui è stato costretto a seguire la squadra dalla tribuna ha trovato il modo per restare vicino ai suoi giocatori.

Lo spiega oggi Il Tempo, che racconta come anche in occasione del match di sabato contro l’Atalanta, Mourinho sia riuscito a parlare faccia a faccia con la squadra grazie a una videochiamata avvenuta nell’intervallo. Una mossa che puntava a motivare la squadra e a spingerla alla concentrazione necessaria per portare a casa 3 punti fondamentali nella corsa all’Europa. Missione compiuta e Campionato apertissimo. Probabile, aggiunge il quotidiano, che qualcosa di simile sia avvenuto anche la scorsa settimana a La Spezia, quando Mourinho ha seguito la partita dal pullman giallorosso insieme ai suoi collaboratori. Intanto, la squalifica è stata scontata e lo Special One è pronto a tornare in panchina. Sarà così, chiaramente, giovedì in Olanda e poi, domenica, per la sfida contro l’Udinese.