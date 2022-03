Calciomercato Roma, duello con il Barcellona | L’alternativa spaventa Pinto

Il general manager della Roma sta cercando di battere la concorrenza dei catalani sulle tracce dell’obiettivo di calciomercato

Tiago Pinto continua a guardare al mercato per scovare i prossimi rinforzi della Roma. Da luglio 2022 partirà la sessione estiva di calciomercato e con essa anche la rivoluzione che è nei piani dei Friedkin. Dan e Ryan, infatti, hanno deciso di voler dare una nuova rimescolata alle carte. La prima è stata data alla fine della scorsa stagione, con la notizia dell’ingaggio di José Mourinho. Il portoghese è diventato il protagonista del progetto triennale della Roma che punta ad alzare l’asticella.

Prendere un allenatore del calibro dello Special One è un chiaro messaggio delle idee della proprietà, che vuole puntare in alto. Per tirare le somme di questa prima stagione, poi, bisogna aspettare l’ultima partita della Roma, così da sapere piazzamento finale sia in campionato che nelle coppe. Prima di allora si possono solo dare giudizi sommari, visto che la corsa ancora non è finita. Così, i calciatori continuano a pensare solamente al campo e Tiago Pinto a monitorare il mercato. Uno degli obiettivi, infatti, è finito nel mirino della Juventus, che potrebbe portarlo a Torino.

Calciomercato Roma, anche il Barcellona vuole Mazraoui

Uno dei reparti che Pinto deve sicuramente rinforzare è la difesa. Le fasce, poi, rappresentano un capitolo a sé considerando che Rick Karsdorp ha trovato il suo sostituto solo a partire da gennaio. Maitland-Niles, poi, è in prestito secco e quindi non dovrebbe rimanere nella Capitale. Per questo il gm giallorosso ha messo nel mirino Noussair Mazraoui, terzino destro dell’Ajax. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, però, l’esterno marocchino piace molto al Barcellona che è sulle sue tracce. I catalani vogliono rinforzare la fascia destra prendendo Azpilicueta. In caso l’attaccante del Chelsea, però, decida di non tornare in patria, i blaugrana virerebbero con decisione sull’esterno dei Lanceri, privando Pinto e la Roma dell’obiettivo di calciomercato.