Calciomercato Roma, ribaltone e addio | Juventus in agguato

Calciomercato Roma, colpo di scena improvviso. Dalla Spagna sicuri: anche la Juventus starebbe monitorando la situazione.

Con il passaggio in pianta stabile alla difesa a tre, Mourinho ha deciso di dare fiducia, nelle ultime apparizioni, a Nicola Zalewski, che sia contro lo Spezia, sia contro l’Atalanta, ha dimostrato di poter fare il bello e il cattivo tempo sulla corsia mancina, rendendosi protagonista di alcune sortite da vero e proprio veterano.

Alla luce delle non proprio brillanti prestazioni di Maitland-Niles, che non a caso nelle ultime apparizioni è stato relegato in pianta stabile in panchina, sono sorti dei dubbi in merito ad un suo possibile acquisto in estate, dal momento che nell’ambito del trasferimento che ha portato il poliedrico centrocampista nella Capitale, non sono stati inseriti dei vincoli legati ad un possibile riscatto. Discorso, semmai, da approfondire nel corso dei prossimi mesi, quando ci si potrebbe sedere al tavolo delle trattative con l’Arsenal anche per discutere di Granit Xhaka, ad esempio. Intanto, negli ultimi giorni è ritornato in auge un profilo che sembrava essere stato definitivamente “accantonato” ma che, in seguito al sempre più probabile ribaltone in panchina in casa United, potrebbe nuovamente essere appetibile in orbita Roma.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per Dalot: Fiorentina e Juventus fiutano il colpo

Ci stiano riferendo al terzino lusitano Diogo Dalot, legato ai “Red Devils” da un contratto in scadenza nel 2023. Il classe ’99, che in questa stagione ha collezionato complessivamente 20 presenze, per un totale di 1440 minuti, conosce bene il campionato italiano avendo indossato la maglia del Milan. Apprezzato per la sua duttilità tattica, in virtù della quale può essere impiegato indifferentemente su entrambi i versanti delle corsie laterali, il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Porto potrebbe nuovamente avere l’opportunità di militare in Serie A. Stando a quanto trapela dalla Spagna, infatti, sulle tracce di Dalot ci sarebbe anche la Juventus, alla ricerca di un tassello con cui rimpolpare le proprie fasce. I bianconeri avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi, con la Roma e la Fiorentina che continuano a monitorare con interesse l’evolvere della situazione. A riferirlo è fichajes.net.