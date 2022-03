Calciomercato Roma, trattativa a sorpresa in Liga | Ballano 10 milioni

Calciomercato Roma, spunta un nuovo nome da annoverare nella già lunga lista di profili seguiti da Pinto per rinforzare lo scacchiere in vista della prossima stagione.

Se l’anno scorso, di questi tempi, il futuro della squadra giallorossa e di numerosi suoi componenti figurava come più che incerto, molta più chiarezza sembra adesso esserci in quel di Trigoria. Certo, gli addetti ai lavori sanno che gran parte delle scelte future passeranno anche dai risultati sportivi del club ma è giusto evidenziare come ai piani alti del centro sportivo sembri essere stato già delineata una strategia.

Lo scorso marzo, la società era alle prese con una serie di situazioni di non facile risoluzione, a partire da quelle contrattuali, passando per la scelta di un erede di Fonseca il cui futuro all’ombra del Colosseo figurava già da tempo come ipotesi remota. Cosa sia accaduto nei mesi successivi lo sappiamo poi tutti, grazie a quell’inatteso annuncio arrivato lo stesso giorno in cui il club comunicò di non aver rinnovato il contratto all’ex Shakhthar.

Attualmente, pur essendoci diversi enigmi, legati soprattutto alle situazioni contrattuali, Pinto e adepti possono guardare con molta più chiarezza e lucidità al futuro, consapevoli, giusto ribadirlo, che gran parte delle scelte passeranno anche per gli introiti della società. Tradotto, la speranza di un miglioramento in classifica e di un buon percorso europeo accomuna gli aneliti dei tifosi a quelli dei dirigenti.

Calciomercato Roma, anche i giallorossi su En-Nesyri

Questi ultimi saranno prossimamente chiamati ad effettuare diverse limature, soprattutto in quei reparti dove non si sia riusciti ad intervenire tempestivamente o, ancora, laddove i nuovi rinforzi non si siano rivelati all’altezza. In attesa di novità sul futuro di Zaniolo, trascinatore e tra i migliori in campo contro l’Atalanta, dalla Spagna emerge l’interesse per un profilo offensivo del Siviglia.

Ci riferiamo all’attaccante marocchino Youssef En-Nesyri, vecchia “conoscenza” dei giallorossi , eliminati dall’Europa League quasi due anni fa proprio dagli spagnoli di Lopetegui. Tra le due marcature della gara, figurò proprio il nome del classe 1997 che chiosò una prima frazione dominata dal Siviglia con un gol destinato a spegnere tutte le speranze dei capitolini.

Fin qui, il suo cammino nel campionato spagnolo è stato caratterizzato da una certa discontinuità che non ha però contribuito ad abbassare le pretese di Monchi, ben consapevole delle sue potenzialità. Il costo del cartellino si aggira sui 40 milioni di euro, una cifra importante che la Roma cercherà di rasentare. Stando a quanto si legge su Todofichajes, infatti, Pinto si è detto disposto a sborsare 30 milioni di euro. Vedremo se basteranno per convincere il Siviglia e, soprattutto, a superare la concorrenza di Arsenal e Newcastle.