Calciomercato Roma, epurazione totale | Occasioni da capogiro per Pinto

Calciomercato Roma, rivoluzione totale: Pinto potrebbe far leva sulla vera e propria epurazione che il top club ha in mente di operare.

Se Amadou Diawara si fosse deciso ad accettare le tante offerte che per lui ha ricevuto la Roma negli ultimissimi giorni della sessione invernale di calciomercato, probabilmente a questo punto Mourinho si sarebbe ritrovato con un centrocampista in organico più funzionale al suo credo tattico più funzionale rispetto a quanto (non) lo sia l’ex Napoli e Bologna.

Poco male. Tiago Pinto sta già scandagliando il mercato alla ricerca di quello che potrebbe configurarsi come l’innesto giusto atto a completare un reparto che nelle ultime apparizioni stagionali ha lanciato segnali molto incoraggianti, ma a cui servirebbe un altro colpo per poter fare il definitivo salto di qualità. Da capire, semmai, il target del nuovo centrocampista da regalare a Mou: se un regista atipico come Xhaka, oppure un play “moderno” come Frattesi o Kamara, o ancora un frangiflutti dai piedi buoni come Sabitzer, o un giovane tutto tecnica e qualità alla Roca. Non a caso sono stati citati due centrocampisti del Bayern, dal momento che – stando a quanto trapela dalla Spagna – il club tedesco sarebbe in procinto di mettere in atto una vera e propria rivoluzione.

Calciomercato Roma, l’assist del Bayern per Mou | Dalla Spagna: “Via in otto!”

Come evidenziato da fichajes.net, sarebbero ben otto i calciatori di Nagelsmann sulla graticola: ai già citati Roca e Sabitzer, da aggiungere anche Tolisso – anch’egli in orbita Roma, con il francese che fino a questo momento non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022, oltre a Sarr, Richards, Stanisic, Nianzou e Tillman. Una vera e propria rivoluzione, che potrebbe fare le fortune della Roma, soprattutto se i bavaresi dovessero entrare nell’ordine di idee di cedere alcune pedine del proprio centrocampo a costi relativamente contenuti.