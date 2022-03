La guerra in Ucraina, seppure in modo minore, ha coinvolto anche il mondo del calcio. In questi giorni la FIFA ha deciso che i giocatori e gli allenatori stranieri che militano in squadre russe e ucraine saranno liberi di trasferirsi in un’altra squadra fino al 30 giugno 2022, con il trasferimento che dovrà avvenire ufficialmente entro il 7 aprile. La Lega di Serie A è al lavoro per permettere alle squadre di ingaggiare questi calciatori non tenendo conto degli slot per gli extracomunitari: in questo caso anche la Roma avrebbe eventualmente via libera.

