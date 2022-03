Roma, svelata la maglia speciale per il derby | C’è un grande ritorno

La Roma ha diffuso oggi le prime immagini della maglia speciale che i giocatori indosseranno in occasione del derby del 20 marzo.

Lo splendido successo ottenuto dalla Roma sabato contro l’Atalanta ha segnato, per la squadra di José Mourinho, l’inizio della fase probabilmente più importante della stagione. I giallorossi, battendo i bergamaschi, hanno prepotentemente riaperto la corsa per le posizioni di classifica che valgono un posto nelle prossime competizioni europee e sanno che il finale di stagione sarà decisivo. Tutto è ancora da scrivere e la Roma, dopo un periodo caratterizzato da troppi alti e bassi, è pronta a giocarsela.

Ma la stagione entra nel vivo non soltanto per quanto riguarda il Campionato, visto che domani i giallorossi saranno in campo per una sfida di importanza cruciale. Alle 18:45, infatti, avrà il via l’andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse. Una sfida che segna l’inizio di un periodo incandescente, per gli uomini di Mourinho: tra le due partite europee, infatti, la Roma sarà impegnata ad Udine. Poi, subito dopo il ritorno di Conference, ad attendere i giallorossi ci sarà il derby.

Roma, ecco il Derby Kit | Le immagini

Insomma, partite importantissime sia in Italia che in Europa, sia per la classifica che per il morale. Il lungo rush finale della stagione è cominciato e la squadra vuole farsi trovare pronta. Un segnale in questo senso arriva anche dalla società: la Roma, infatti, attraverso un comunicato apparso oggi sul proprio sito ufficiale, ha diffuso le prime immagini del Derby Kit, la divisa speciale che i giallorossi indosseranno in occasione della stracittadina del prossimo 20 marzo.

I colori sono naturalmente quelli classici del club, ma sulla maglia campeggia lo stemma storico con la lupa capitolina e il monogramma ASR. Un ritorno importante, che riporta in campo un simbolo che, come sottolinea il club nella sua nota è ormai “entrato a far parte dell’identità romanista dopo essere apparso per la prima volta sui kit del club tra il 1997 e il 2013“. In quel periodo, la Roma conobbe grandi successi: dal terzo Scudetto alle due Coppe Italia, passando per la Supercoppa Italiana. Insomma, una scelta che vuole scaldare ancora di più il pubblico romanista per una partita speciale. E per un finale di stagione da ricordare.