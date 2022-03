Udinese-Roma, UFFICIALE la scelta dell’arbitro | Statistiche e precedenti

Sono state ufficializzate poco fa le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Campionato, in cui la Roma sfiderà l’Udinese.

La Roma si prepara a partire alla volta dell’Olanda in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. I giallorossi, che hanno svolto in mattinata l’ultimo allenamento a Trigoria, con novità importanti dall’inferemeria, affronteranno nel pomeriggio di domani il Vitesse. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:45. Per l’occsaione, visti i tanti impegni ravvicinati, José Mourinho e la società hanno deciso di attuare un piano di spostamenti particolare.

La squadra, infatti, non farà rientro in Italia subito dopo la partita. Il trasferimento avverrà soltanto nella giornata di sabato, quando la Roma si sposterà direttamente ad Udine per il match di Campionato di domenica. Una scelta che mira a far risparmiare ai giocatori un ulteriore spostamento, proprio mentre la stagione entra nel vivo. D’altra parte la prossima settimana sarà di quelle decisive. Udinese, ritorno contro il Vitesse e derby: la Roma si giocherà tanto nelle prossime uscite.

Udinese-Roma, dirige Di Bello | I precedenti

La squadra nelle ultime uscite ha dato importanti segnali di crescita. La strisca aperta di 7 risultati utili consecutivi, tra i quali spiccano 4 vittorie, racconta molto del buon momento che vive la Roma. Mourinho sembra aver trovato la quadra dal punto di vista tattico e anche per quanto riguarda concentrazione e motivazioni, i giallorossi sono cresciuti visibilmente. Tutti elementi che saranno decisivi da qui alla fine della stagione, già a partire dalle sfide che attendono la Roma nell’immediato.

E a proposito di prossimi appuntamenti, sono stati ufficializzate poco fa le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A. Udinese-Roma sarà arbitrata da Marco Di Bello, con gli assistenti Meli e Peretti. Il quarto uomo sarà Ayroldi, mentre in sala Var agiranno Mazzoleni e Rocca. Il fischietto di Brindisi ha già diretto la Roma in ben 24 occasioni: i giallorossi sono la squadra più arbitrata da Di Bello. Il bilancio parla di 13 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Sono invece 17 le gare dell’Udinese dirette dal fischietto pugliese, con 2 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte. In tre occasioni, infine, Di Bello ha arbitrato gare tra Roma e Udinese, con i giallorossi sempre vittoriosi: Udinese-Roma 0-2 (17 febbraio 2018) e Roma-Udinese 1-0 (13 aprile 2019) e Roma-Udinese 4-0 (20 agosto 2016).