Calciomercato Roma, la Juve fa sul serio | Incontro fissato

Calciomercato Roma, arrivano importanti novità circa una trattativa infiammatasi nelle ultime settimane. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Riinizia quest’oggi il cammino di Mourinho in Conference League, catalizzato lo scorso settembre da un girone che, come ricorderete, ha causato più difficoltà ai giallorossi di quanto ci si aspettasse inizialmente. Nonostante la figuraccia di Bodo e il pareggio interno contro i norvegesi, Pellegrini e colleghi sono riusciti ad arrivare primi, “risparmiandosi” un turno della fase a eliminazione diretta.

La strada inizierà in Olanda, contro un Vitesse reduce da diverse difficoltà ma non per questo da sottovalutare. Nella conferenza stampa alla vigilia, Mourinho aveva evidenziato come, Spinazzola a parte, la squadra fosse al completo e di poter e voler dunque contare su diverse pedine attualmente a disposizione senza stravolgere la squadra.

Servirà infatti il giusto impatto e la giusta concentrazione per ben approcciare contro i fiamminghi, in un ambiente caldo quanto ostile. Alle difficoltà della gara si aggiunga anche la questione legata alla gestione. Contro l’Atalanta è infatti iniziato un vero e proprio tour de force, destinato a concludersi il prossimo 20 marzo con la stracittadina. Prima, però, sulla strada della Roma si frapporrà due volte il già citato Vitesse e l’Udinese.

Calciomercato Roma, la Juventus non molla la pista Renato Sanches

Per motivi logistici, il club ha deciso di non fare rientro a Roma ma raggiungere il Friuli direttamente dall’Olanda, per poi fare ritorno in una Capitale destinata a divenire scenario di due incontri che non poca ingerenza potranno avere sul futuro cammino della squadra. Intanto, non si arrestano le voci di calciomercato. Parentesi come questa appena descritta lasciano intendere quanto sia importante poter contare su uno scacchiere qualitativo quanto profondo, sul quale Pinto sta da tempo cercando di lavorare per plasmarlo nel migliore dei modi.

I nomi susseguitisi in questi mesi sono stati numerosi e hanno lasciato intendere come da Trigoria ci sia la grande volontà di intervenire in più reparti, limando lacune più o meno evidenti e invalidanti. Dalla scorsa estate, Oliveira a parte, è atteso un grande colpo a centrocampo. Di recente si è infiammata la pista Renato Sanches che già vi abbiamo detto essere meno utopistica del previsto.

Il portoghese del Lille, reduce da una bella annata in Ligue 1, ha attirato l’attenzione di numerosi club europei e, soprattutto, italiani. Su di lui c’è forte il Milan ma importanti novità sono previste nelle prossime settimane. Stando a quanto riferito da Romeo Agresti, infatti, l’interesse della Juventus non è assolutamente scemato ed è previsto un contatto entro la fine di marzo. La finalità è quella di capire se ci siano i margini per superare la concorrenza e, come accaduto con Zakaria, complicare la vita a Mou e al gm giallorosso.