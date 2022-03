Vitesse-Roma, formazioni ufficiali | Rivoluzione Mourinho

Tutto pronto per Vitesse-Roma, gara valida per l’andata degli ottavi di finale della Conference League. Diramate le formazioni ufficiali.

C’era tanta attesa per capire se e quanto turnover avrebbe deciso di adottare Josè Mourinho. Il tecnico portoghese torna a sedere sulla panchina della Roma, dopo aver scontato una doppia squalifica in Serie A. Giallorossi in un momento di forma positivo, reduci dalla vittoria interna contro l’Atalanta che ha risollevato il morale e le speranze nella lotta al quarto posto. Ecco le scelte del tecnico per sfidare il Vitesse, scopriamo l’undici titolare.

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Vitesse-Roma. Gara valida per l’andata degli ottavi di finale della Conference League, primo atto della sfida che si giocherà al Gelredome di Arnhem. Tifosi olandesi sorvegliati speciali, dopo la sospensione della gara in Eredivisie contro lo Sparta Rotterdam. A preoccupare Mourinho è anche la condizione del terreno di gioco, aspetto denunciato dal portoghese anche nella conferenza stampa di vigilia. Tutto esaurito lo stadio del Vitesse, anche 1200 tifosi giallorossi presenti in terra olandese. Roma reduce dalla convincente vittoria contro l’Atalanta, ancora una volta decisivo Tammy Abraham. C’era molta curiosità intorno alle scelte iniziali di Josè Mourinho, libero finalemnte di tornare a sedersi sulla panchina giallorossa.

Vitesse-Roma, formazioni ufficiali | La scelta sul turnover

Gara assolutamente da non fallire per i giallorossi, attesi dalla difficile trasferta di Udine in campionato. Trovare la vittoria stasera consentirebbe alla truppa di Josè Mourinho di alllungare la striscia di risultati positivi, ma non solo. Anche una gestione delle forze in vista della gara di ritorno, in programma tra sette giorni esatti allo stadio Olimpico. Gara che farà da preludio ad un appuntamento atteso da diversi mesi, il derby contro la lazio di Maurizio Sarri. Scopriamo le scelte ufficiali da parte di Mourinho per l’andata dell’ottavo di finale della Conference League.

VITESSE: Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda.

A disp.:Schubert, Reiziger, Hajek, Bazoer, Gboho, Vroegh, Frederiksen, Yapi, Buitink, Huisman, Manhoef, De Regt.

All.: Letsch.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan ; Zaniolo, Abraham.

A disp: Fuzato, Boer, Smalling, Karsdorp, Cristante,Pellegrini, Diawara, Bove, Zalewski, Felix, Shomurodov, Carles Perez, El Shaarawy

All. : Mourinho