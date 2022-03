Vitesse-Roma, non solo Oliveira | Altra assenza pesante per Mou al ritorno

Vitesse-Roma, non ci sarà nella gara di ritorno il prossimo giovedì. Decisiva l’ammonizione nel finale.

Si è messo in salita il 2T per i giallorossi, nonostante la chiusura in vantaggio sul finire della prima frazione di gara. Gli olandesi non potranno contare su Odoz il prossimo 18 marzo, mentre Mourinho dovrà fare i conti con due pesanti assenze.

La perestazione di Oliveira può essere catalogata come altalenante, caratterizzata dalla gioia per il gol agguantato in extremis, cui ha fatto seguito il dispiacere per l’espulsione, a sua detta, non giusta. L’ex Porto ha abbandonato il campo urlando di aver preso solo la palla e non potrà esserci nella gara dell’Olimpico fra sette giorni.

Da segnalare però anche l’assenza di Gianluca Mancini, autore di alcune sbavature ma altresì bravo a risolvere alcune situazioni all’interno di una gara che è stata pressoché discreta da un punto di vista difensivo. Il 23 era stato quasi sornionamente encomiato da mister e compagni lo scorso sabato, dopo essere riuscito nell’impresa, per lui ardua, di non essere ammonito.

Non si è però ripetuto da questo punto di vista stasera. Poco dopo il cartellino rosso mostrato al numero 27, Gianluca è stato infatti ammonito per proteste, trasmutando così la sua diffida in squalifica.