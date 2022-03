Calciomercato Roma, in Spagna lo scaricano | Colpo da 20 milioni

Calciomercato Roma, in Spagna è stato praticamente scaricato e le pretese si potrebbero abbassare. Si chiude per 20 milioni di euro

Dalla Spagna lo hanno scaricato. Carlo Ancelotti infatti ha deciso di non utilizzarlo praticamente più nemmeno quando manca Benzema. O per meglio dire: va in ballottaggio con Mariano Diaz. Insomma, non ha mai la certezza di poter scendere in campo con regolarità e l’arrivo probabile di Mbappé lo libera.

Le pretese del Real Madrid per l’attaccante Jovic erano ritenute eccessive fino a poche settimane fa. Florentino Perez, a quanto pare, chiedeva almeno 30 milioni per il suo centravanti. Ma questo utilizzo con il contagocce ha fatto sicuramente cambiare le cose. E, secondo Don Balon, ci sono reali possibilità che questa cifra possa scendere anche in maniera sensibile da qui alla fine della stagione.

Calciomercato Roma, colpo Jovic

Si potrebbe accontentare di 20 milioni di euro la società spagnola per l’attaccante serbo, classe 1997, che mai è esploso con la camiseta blanca addosso. Un addio è quasi certo e bisogna capire solamente la destinazione. E non c’è dubbio che la Roma sia anche alla ricerca di un attaccante che possa fare il vice Abraham o giocare al fianco dell’inglese il prossimo campionato. Soprattutto se Mourinho dovesse insistere con il 3-5-2. In ogni caso la duttilità del 25enne farebbe comodo allo Special One che, nell’evenienza, potrebbe anche schierarlo come esterno nel 4-2-3-1. In poche parole il profilo piace anche perché Shomurodov non ha convinto del tutto e Carles Perez rimane in partenza.

Di sviluppi sulla vicenda ce ne saranno nelle prossime settimane senza dubbio. Un attaccante la prossima stagione a Trigoria arriverà di certo. Così come arriveranno innesti in tutti i reparti. Jovic sembra un obiettivo concreto anche perché la concorrenza della Juventus potrebbe venire meno. A Torino infatti sembrano intenzionati a chiedere uno sconto all’Atletico Madrid per prendere Morata.