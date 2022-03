Calciomercato Roma, svolta immediata | Blitz con gli agenti: 20 milioni

Calciomercato Roma, colpo di scena improvviso: summit con l’entourage dell’attaccante. Valutazione da 20 milioni di euro.

Le ultime uscite stagionali fornite dalla Roma autorizzano a guardare con maggiore ottimismo al futuro, con la consapevolezza che servirà un mercato importante la prossima estate per provare ad annullare definitivamente il gap con le prime della classe.

Obiettivo che passa attraverso l’acquisto di pedine funzionali, che siano in grado di inserirsi perfettamente nello scacchiere tattico di un José Mourinho che nel corso della sua avventura nella Capitale, ha adoperato diversi sistemi di gioco. La partenza di Borja Mayoral non è stata sostituita e con un Eldor Shomurodov ormai sempre meno centrale nel progetto dello Special One, l’attacco dovrà essere per forza di cose puntellato. A tal proposito, importanti aggiornamenti sono stati forniti nel corso della giornata, sulle frequenze di TeleradioStereo, dove è intervenuto Stefano Pontoni, giornalista di tuttoudinese.it.

Calciomercato Roma, colpo di scena Deulofeu: summit con gli agenti

Secondo quanto riferito, infatti, Tiago Pinto avrebbe avuto recentemente un incontro con gli agenti del calciatore; summit esplorativo, nel corso del quale è emersa la valutazione che il club friulano fa del cartellino del proprio attaccante, che si aggira sui 20 milioni di euro. Lo spagnolo classe ’94 ex Watford, autore di una stagione fin qui davvero esaltante, impreziosita da 8 reti e 2 assist nelle 24 presenze collezionate, intriga e non poco i giallorossi che, però, se la dovranno vedere con il Marsiglia: anche il club provenzale monitora la situazione, pronto ad intervenire nel caso in cui dovessero presentarsi i presupposti giusti. Ricordiamo che Deulofeu è legato all’Udinese da un contratto in scadenza nel 2024, con l’ex Milan che stuzzica, tra le altre, anche il Napoli.