Calciomercato Roma, Simeone “avvisato” | Il dilemma che blocca tutto

Calciomercato Roma, “ansia” Simeone: fari accesi per il centrocampista, ma c’è una questione che blocca tutto sul nascere.

Protagonista di una stagione fin qui tutt’altro che esaltante, l’Atletico Madrid sta già scandagliando il mercato alla ricerca di quei tasselli con cui incrementare il ventaglio di alternative a disposizione del “Cholo” Simeone, che ha chiesto rinforzi soprattutto nella zona nevralgica del campo.

Non è un mistero che i Colchoneros stiano sondando con molta attenzione il profilo di Boubacar Kamara, accostato anche alla Roma in inverno, prima che i giallorossi decidessero di non affondare il colpo, alla luce delle esose richieste di ingaggio di un calciatore per il quale le sirene dalla Premier si erano fatti incessanti. Il club di Madrid sembra aver messo la freccia ed è balzato in pole nella corsa al gioiello cresciuto e valorizzato dal Marsiglia, ma dalla Germania arrivano importanti indiscrezioni a tal proposito.

Calciomercato Roma, ansia Simeone: anche il Borussia segue Kamara

Secondo quanto riferito da Ruhr Nachricheten, anche il Borussia Dortmund avrebbe messo gli occhi su Kamara, alla spasmodica ricerca di un centrocampista “moderno” in grado di fare da collante tra i reparti. Tuttavia, i gialloneri non considererebbero il francese come una priorità, lasciando aperte le porte anche ad altri obiettivi. Insomma, il Borussia per adesso non ha rotto gli indugi, ma si tratta comunque di una traccia da monitorare con attenzione: la caccia a Kamara, per l’Atletico, potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. Vi terremo aggiornati.