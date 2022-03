Calciomercato Roma, scatta l’effetto domino | Assist del Real Madrid

Calciomercato Roma, c’è il forte interesse del Real Madrid sul possibile colpo a zero. Potrebbe scattare l’effetto domino

A centrocampo la Roma deve fare delle scelte. Anche importanti. Se ancora rimane in bilico il riscatto di Oliveira – anche se dopo il gol di ieri sera in Conference League l’ex Porto si è rimesso in carreggiata – c’è anche da decidere il futuro di Veretout che ormai sembra aver perso molti posti nelle gerarchie di Mourinho. Insomma, potrebbe esserci una mezza rivoluzione.

Pinto sta attentamente valutando molti profilo in giro per l’Europa per cercare di dare allo Special One elementi in grado di fare la differenza. E senza dubbio c’è molto interesse anche sui possibili colpi a parametro zero. Uno di questi porta il nome di Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco che Nagelsmann ha fatto fuori, e che in tempi non sospetti è entrato nei radar giallorossi. Anche se c’è da segnalare secondo DefensaCentral, l’interesse del Real Madrid, pronto a investire sul giocatore.

Calciomercato Roma, effetto domino

Per fare spazio a Tolisso – che comunque rimane un obiettivo di Pinto anche se la concorrenza come visto è spietata – il Real Madrid dovrebbe cedere qualcuno lì in mezzo al campo. Oltre Isco, l’altro nome è quello di Ceballos che ormai non rientra nei piani di Ancelotti. Lo spagnolo anche l’estate scorsa era stato accostato alla Roma e le voci di un interesse erano tornate in maniera prepotente anche lo scorso gennaio. Il costo del cartellino secondo transfermarket si aggira intorno ai 18 milioni di euro, ma senza dubbio, visto il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe essere chiesto uno sconto ai madrileni. Sfruttando ovviamente anche il fatto che Perez lo voglia cedere.

Insomma, si cominciano a delineare i possibili colpi anche per il prossimo anno. Soprattutto come detto se Mourinho decidesse di dare il via libera alla cessione di Veretout. In quel caso i soldi che potrebbero arrivare nelle casse giallorosse sarebbero tanti e Pinto li potrebbe subito investire per rinforzare il reparto.