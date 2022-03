Vitesse-Roma, lampi di El Shaarawy | I voti dei quotidiani

La Roma ottiene una vittoria importantissima sul campo del Vitesse nell’andata degli ottavi di Conference League. Ecco i voti dei quotidiani di oggi.

La Roma si gode il bel successo ottenuto ieri contro il Vitesse nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. I giallorossi, protagonisti di una partita non semplice, sono riusciti ad avere la meglio degli avversari su un campo ai limiti dell’impraticabile. Nonostante le difficoltà ambientali e legate al terreno di gioco, la squadra di José Mourinho è riuscita a fornire importanti conferme rispetto a quanto di buono aveva messo in mostra nelle ultime uscite.

Compattezza, determinazione e concentrazione: tutti elementi indispensabili in questa fase caldissima della stagione. E tutte caratteristiche che la Roma sta dimostrando di possedere. Insomma, dopo la fondamentale vittoria in Campionato contro l’Atalanta, i giallorossi ottengono un altro successo cruciale, che li avvicina all’obiettivo dei quarti di finale. E se tra una settimana ci sarà da completare l’opera nella gara di ritorno, domenica un altro importante appuntamento attende la Roma.

Roma, bene i nuovi entrati | I voti dei quotidiani

Si tratta della gara di Serie A contro l’Udinese. Un match da vincere per dare continuità alla striscia di risultati positivi e per mettere ulteriore pressione alle squadre che precedono la Roma in classifica. Il gruppo nella giornata di oggi volerà direttamente in Friuli, dove si tratterrà per preparare la sfida di domenica. La prova di ieri, intanto, è stata giudicata positivamente da quasi tutti i quotidiani oggi in edicola. Al di là dell’importanza del risultato, spiccano le buone prestazioni di Cristante ed El Shaarawy, subentrati a gara in corso e capaci di offrire un contributo determinante. Bene anche Oliveira, che nonostante l’espulsione a 15 minuti dal termine del match ha deciso la partita con un gol pesantissimo. Tra i bocciati: Veretout, Vina e Maitland-Niles.

Questi i voti dei quotidiani di oggi:

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Ibanez 6, Kumbulla 7; Maitland-Niles 5, Oliveira 6,5, Veretout 5, Vina 5,5; Mkhitaryan 6; Zaniolo 5,5, Abraham 6. Subentrati: Karsdorp 6, Cristante 6,5, El Shaarawy 6,5, Pellegrini 6, Smalling sv. Allenatore: Mourinho 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Ibanez 5,5, Kumbulla 6,5; Maitland-Niles 5, Oliveira 6, Veretout 5, Vina 5; Mkhitaryan 6; Zaniolo 5,5, Abraham 6. Subentrati: Karsdorp 6, Cristante 6,5, El Shaarawy 6,5, Pellegrini 6, Smalling sf. Allenatore: Mourinho 6.

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Ibanez 6, Kumbulla 6,5; Maitland-Niles 4,5, Oliveira 6,5, Veretout 5, Vina 5; Mkhitaryan 6; Zaniolo 5, Abraham 6. Subentrati: Karsdorp 5,5, Cristante 6,5, El Shaarawy 6,5, Pellegrini 6, Smalling sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

IL TEMPO

Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Ibanez 5,5, Kumbulla 6,5; Maitland-Niles 4,5, Oliveira 6, Veretout 5, Vina 5; Mkhitaryan 6; Zaniolo 5,5, Abraham 6. Subentrati: Karsdorp 6, Cristante 6,5, El Shaarawy 6,5 Pellegrini 6, Smalling sv. Allenatore: Mourinho 6,5.