Calciomercato Roma, fa tutto Simeone | Effetto domino pazzesco

Calciomercato Roma, Simeone con il suo Atletico Madrid fulcro di diverse operazioni in entrata e in uscita: effetto domino da capogiro.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato si sia da poco conclusa, soprattutto i top club sono già all’opera per tastare il terreno in vista di quelle operazioni con cui rinforzare le rispettive rose in estate. In quest’ottica, le manovre delle squadre di Serie A potrebbero inestricabilmente incrociarsi, e scontrarsi, con quelle dell’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, che in questa stagione non è riuscito a compiere quel salto di qualità auspicato da tanti.

Proprio i Colchoneros sono già corsi ai ripari. Stando a quanto riferito dalla Spagna, e più nello specifico da fichajes.net, uno dei primi obiettivi della compagine spagnola risponde al nome di Corentin Tolisso, accostato in inverno anche alla Roma, profilo che stuzzicherebbe Simeone molto più di quanto faccia Boubacar Kamara. Si tratta – come già noto – di due calciatori per i quali Pinto ha cercato di tastare il terreno, ma senza affondare il colpo. Ma c’è un’altra notizia che vede come protagoniste indiretta la Juventus e la Roma.

Calciomercato Roma, affondo Atletico per Dybala: Juve su Zaniolo?

Come evidenziato da “As”, infatti, la Roma avrebbe messo nel mirino anche Paulo Dybala: i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 sono stati congelati dalla Juventus, che avrebbe dovuto incontrare l’entourage nell’argentino nella giornata di giovedì. L’incontro con Antun sarebbe stato spostato ai giorni immediatamente successivi alla sfida di Champions contro il Villarreal: la tattica attendista della “Vecchia Signora” potrebbe però favorire l’inserimento di altri club, tra cui l’Atletico Madrid, che avrebbe espresso il proprio interesse per la Joya. Scenario sicuramente da attenzionare, e che potrebbe avere delle ripercussioni importanti in merito al futuro di Zaniolo che diventerebbe un obiettivo ancor più concreto dei bianconeri, se non si riuscisse a trovare la fatidica fumata bianca per Dybala.