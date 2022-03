Calciomercato Roma, sprint Milan | Sorpasso per il colpo a zero

Calciomercato Roma, spunta un importantissimo aggiornamento relativo ad uno scenario che ha infiammato gli ultimi mesi giallorossi.

Le difficoltà vissute dalla squadra di Mourinho in questa stagione avevano portato Pinto a seguire diversi obiettivi, nella speranza di poter migliorare la rosa e accontentare i maggiori aneliti dello Special One. La campagna acquisti invernale del gm si è concluso con due colpi che, almeno stando alle parole del mister, sono stati apprezzati.

Certo, l’apporto di Maitland-Niles è stato di gran lunga inferiore rispetto a quello di Oliveira ma ciò che è certo è il fatto che il laterale dell’Arsenal e l’ormai ex Porto non siano stati gli unici ad essere monitorati in quel di Trigoria. Diversi profili sondati già la scorsa estate hanno continuato a catalizzare l’attenzione degli addetti ai lavori in questi mesi e non è da escludersi che possano essere nuovamente al centro dei prossimi tormentoni di mercato.

Tra i vari, i profili più altisonanti riguardano soprattutto la zona centrale di campo, laddove, acquisto del 27 iberico a parte, la richiesta avanzata ormai quasi un anno fa da Mourinho alla società, non è stata ancora accolta. Non si escluda, quindi, la possibilità di assistere a massicce novità soprattutto nel reparto di centrocampo nei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, Maldini sorpassa Mou e Simeone: le ultime su Kamara

In questo reparto, Pinto e adepti hanno seguito numerosi giocatori. Uno degli ultimi, in ordine temporale, è sicuramente Boubacar Kamara. Il francese classe 1999 per prestazioni e attuale situazione contrattuale ha ingolosito non pochi club del nostro continente. Tra questi, si segnala sicuramente la Roma, che aveva fatto qualche tentativo già nella fase post-natalizia.

Eclettico e dagli ampi margini di miglioramento, Kamara continuerà sicuramente ad essere al centro delle discussioni dei prossimi mesi. Giusto, però, a questo punto, riportare di un importante aggiornamento annunciato da TodoFichajes.net. Stando a quanto riferito dal portale iberico, infatti, il Milan avrebbe superato in questi giorni la fitta concorrenza. In lui Maldini avrebbe individuato il giusto elemento per ovviare alla quasi scontata partenza di Kessié in programma quest’estate e lo stesso Kamara sembrerebbe intrigato da un futuro rossonero. Seguiranno aggiornamenti.