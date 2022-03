Calciomercato Roma, “scippo” a zero | Tradimento da capogiro: Juve KO

Calciomercato Roma, interessante indiscrezione che trapela dalla Spagna: il tradimento che non ti aspetti “rischia” di diventare realtà.

A catalizzare l’attenzione mediatica, oltre a ciò che succede in campo, sono anche le questioni relative ai tanti calciatori i cui contratti scadono il prossimo giugno. Veri e propri dilemmi, che stanno dilaniando tanti club in Serie A ma non solo. Ne sa qualcosa la Juventus che, ad esempio, deve sciogliere i nodi legati ai possibili prolungamenti dei vari Cuadrado, De Sciglio, Perin, Bernardeschi e Dybala; anche per lo stesso Mkhitaryan ogni discorso è rimandato a fine stagione, quando si avrà un quadro generale dell’annata appena conclusa.

Sia i giallorossi, che i bianconeri, stanno scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni intriganti, e uno dei profili accostati ai due club in questione, ma anche al Milan, risponde al nome di Sergi Roberto, al quale il Barcellona avrebbe messo sul piatto una proposta di ingaggio rifiutata dal diretto interessato, che ha da poco smaltito i tanti infortuni che lo avevano falcidiato qualche mese fa. Sulla tracce del poliedrico spagnolo, utilizzabile sia come centrocampista che come esterno, ci sarebbe però l’Atletico Madrid, che su input del “Cholo” Simeone ha cominciato a sondare il terreno per capire i margini di manovra.

Calciomercato Roma, virata Atletico per Sergi Roberto: Simeone ha deciso

A rivelarlo è la versione spagnola di goal.com, che spiega come il calciatore sia ormai ad un bivio: scegliere di rimanere in blaugrana, squadra nella quale è cresciuto e ha mosso i primi passi, oppure provare ad intraprendere una nuova esperienza, imprimendo una svolta ad una carriera che sembra attraversare una fase di stasi. Il tira e molla con il Barça potrebbe essere giunto alle battute finali, e i colpi di scena sono dietro l’angolo. Va ribadito che i club italiani, almeno fino a questo momento, non sono andati oltre a timidi sondaggi esplorativi per Sergi Roberto, che ha ricevuto anche delle offerte provenienti dalla Mls.