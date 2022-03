Calciomercato Roma, accordo raggiunto | Visite mediche e firma

La Roma ha raggiunto un punto d’incontro sulle cifre e ora è pronto a ingaggiare l’obiettivo di calciomercato di Pinto e Mourinho

Le cifre non sono più un problema. Non si tratta di una frase detta da un bambino delle scuole elementari dopo il compito in classe di matematica, ma della Roma. I giallorossi sono pronti ad abbracciare il nuovo rinforzo che si unirà al club molto probabilmente a fine stagione. Primo rinforzo in arrivo per Tiago Pinto e José Mourinho, che hanno seguito il giocatore da vicino da diverse settimane.

L’affare rientra nel piano di rivoluzione della Roma da attuare nella prossima finestra di calciomercato. I Friedkin, infatti, hanno deciso di sfruttare al meglio il progetto triennale iniziato con Mourinho. Per questo motivo, vogliono dare allo Special One i migliori giocatori disponibili. Soprattutto, i nuovi giocatori dovranno essere compatibili con le sue idee di calcio, in particolare la formazione. La difesa a tre, infatti, è solo una misura d’emergenza. Come ha confessato lo stesso portoghese, la formazione maggiormente utilizzata in questa stagione non è la sua preferita.

Calciomercato Roma, accordo raggiunto con Svilar

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Roma ha raggiunto l’accordo con Mile Svilar. Come già anticipato da Asromalive.it nei giorni scorsi, tra le parti c’erano stati contatti e l’affare sembrava molto vicino a essere concluso. Accordo totale, quindi, con il giocatore che a giugno si libererà a parametro zero. Le cifre con il portiere classe 1999 sono state raggiunte. Ora, per dare l’ufficialità all’affare, mancano le visite mediche che potrebbero avvenire nelle prossime settimane. In seguito, poi, ci sarà la firma sul contratto. È stata quasi nulla la concorrenza del Real Sociedad che negli ultimi giorni è sembrato inserirsi prepotentemente in corsa per Svilar. Il portiere portoghese, voluto fortemente da Pinto e Mourinho, ha accettato l’offerta dei giallorossi raggiungendo l’accordo.