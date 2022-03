Si accendono i riflettori sul calciomercato estivo in casa Roma, il sorpasso sembra essere stato evitato. Tiago Pinto resta in pole per il colpo a zero.

Ennesima conferma in vista della sessione estiva di calciomercato della Roma. I giallorossi sono reduci dalla bella vittoria dell’Olimpico, liquidata l’Atalanta grazie alla rete di Tammy Abraham. In attesa di tornare in campo, stavolta per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, c’è un nuovo scenario da registrare sulle future trattative dei giallorossi.

La Roma ha ritrovato tre punti che la rimettono in corsa nella lotta al quarto posto, oltre a regalare nuovo slancio ed entusiasmo alla squadra. La vittoria di misura contro l’Atalanta mantiene intatte le speranze per una qualificazione in Champions League il prossimo anno e consente di guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti dei giallorossi. Prima di tutto l’andata degli ottavi di finale della Conference League, sul campo del Vitesse, poi Udinese in trasferta e derby contro la Lazio all’Olimpico. Tre gare che ci diranno molto sullo stato di forma della truppa di Josè Mourinho.

ASRL | Calciomercato Roma, sorpasso evitato (per ora): Pinto in pole

Il tecnico portoghese tornerà in panchina proprio nella trasferta olandese, dopo un doppio turno di squalifica in campionato. In attesa dell’andata degli ottavi della competizione europea c’è un nuovo scenario di calciomercato da riportare. I giallorossi si stanno muovendo in anticipo di diversi mesi, soprattutto sul fronte parametri zero. A giugno a Trigoria si attende una nuova rivoluzione, con tanti bocciati che si preparano ai saluti. Anche il ruolo del portiere sarà coinvolto e giunge un nuovo indizio in tal senso. Tutte le strade portano a guardare in casa Benfica, esattamente al profilo di Mile Svilar, giovane portiere classe 1999 pronto a separarsi a costo zero dal club lusitano. Vi avevamo raccontato di un accordo raggiunto col giocatore, ma c’era da registrare la forte concorrenza di un club di Liga. Al momento – secondo quanto raccolto in esclusiva da AsRomaLive.it – Tiago Pinto risulta essere assolutamente in pole position per la firma dell’estremo difensore. Tutti gli indizi lasciano intendere che Mile Svilar potrà essere il primo colpo a zero del calciomercato estivo dei giallorossi. Ai saluti invece Daniel Fuzato: “porta scorrevole” in quel di Trigoria.