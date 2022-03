La società di trading ripropone l’iniziativa “Led It Know”: i tifosi potranno inviare i loro messaggi, per vederli trasmessi a bordo campo durante il derby romano.

Vuoi inviare un messaggio a una persona cara, ma il semplice WhatsApp non ti basta? Grazie a FXORO hai un’opportunità unica: sfruttare il palcoscenico sportivo più prestigioso d’Italia, per far arrivare quelle parole dritte al cuore.

“Led It Know” di FXORO, andata in scena con successo già nel 2021, torna in campo domenica 20 marzo. Durante il derby Roma-Lazio, in programma alle 18.00 allo Stadio Olimpico e in diretta su DAZN, verranno trasmessi a bordo campo i messaggi dei tifosi.

Led It Know: ecco come partecipare

Partecipare all’iniziativa è semplicissimo: basta inviare un messaggio di 70 caratteri (spazi inclusi) via WhatsApp, al numero 333.23.71.082, entro il 15 marzo. Ogni messaggio dovrà essere accompagnato da un breve testo, che spieghi per quale motivo lo si vorrebbe vedere a bordo campo. I messaggi più meritevoli verranno selezionati per la proiezione, e passeranno sui led durante l’attesissimo derby romano.

Con Led It Know i tuoi messaggi arriveranno a milioni di persone

Perché, se per mandare un messaggio i modi sono molti, quella offerta dalla società di trading FXORO è un’opportunità unica. Il proprio messaggio non verrà visto solamente dal destinatario, ma anche dai tifosi presenti allo stadio (sono attesi in 48mila) e dagli spettatori di DAZN (che, di norma, sono tra i 5 e i 6 milioni). Così, una dichiarazione d’amore o d’amicizia, un messaggio di scuse o una richiesta di perdono, assumono una valenza e una portata decisamente diversa.

FXORO: chi c’è dietro l’iniziativa Led It Know?

“Led It Know” (traducibile in italia come “lascia che lo sappia”) è un’iniziativa di FXORO. La società di trading, nata nel 2012 per volere di un imprenditore del mondo della finanza, persegue da sempre un obiettivo: offrire agli utenti un approccio innovativo al mondo del trading. Negli anni è diventato un vero punto di riferimento per i trader in cerca d’esperienze efficaci e di condizioni di trading dirette. Con la sua vasta gamma di prodotti nei mercati FX e CFD, le migliori tecnologie e un servizio clienti tra i migliori del settore, FXORO consente di raggiungere il massimo potenziale di trading proteggendo i suoi clienti.

Partner di A.S. Roma, FXORO ha deciso ora di mettersi a disposizione dei tifosi. E di permettere loro di inviare messaggi efficaci in modo del tutto gratuito, durante uno dei match sportivi più seguiti d’Italia.