Calciomercato Roma, c’è il sì del giocatore | Mourinho decisivo

Oggi alle 18 la Roma sfida l’Udinese in trasferta. Intanto Tiago Pinto lavora su più tavoli in vista del calciomercato estivo.

La Roma torna oggi in campo per la ventinovesima giornata del Campionato di Serie A. I giallorossi sfideranno l’Udinese alla Dacia Arena con calcio d’inizio fissato alle 18. Una partita importante per confermare il buon trend che la squadra di José Mourinho sta attraversando. La sfida ai friulani arriva nel bel mezzo di una dieci giorni fitta di impegni importantissimi in casa Roma. Archiviata la gara d’andata degli ottavi di Conference, infatti, la Roma è attesa da altri impegni cruciali.

Oggi, come detto, l’Udinese. Poi, nel giro di tre giorni, il ritorno di Coppa contro il Vitesse e, domenica 20, il derby. Insomma, una settimana in cui la squadra giallorossa dovrà giocare sfide dall’enorme significato. E che potrebbe dare un’impronta molto netta al finale di stagione degli uomini di Mourinho. Il tecnico dovrà essere bravo nel gestire le energie, fisiche e psicologiche, dei suoi, calibrando bene gli impegni ed affrontando un match alla volta.

Calciomercato Roma, c’è l’ok del giocatore | Vuole lavorare con Mou

Anche perché il finale di stagione contribuirà, in parte, a determinare anche la rosa della Roma del prossimo anno. Sono diversi i calciatori a caccia di una riconferma e, mentre i rinnovi di contratto sono stati messi in stand-by, le valutazioni rispetto alla prossima sessione di calciomercato cominciano a prendere forma. Certamente Tiago Pinto sarà chiamato a intervenire sulla rosa, ma un finale particolarmente brillante potrebbe decisamente cambiare le carte in tavola.

Chi sembra destinato a lasciare Trigoria è Ainsley Maitland-Niles. Secondo Il Corriere dello Sport, la conferma dell’inglese appare ad oggi improbabile. Sulla fascia destra, quindi, Tiago Pinto tornerà a cercare un innesto da regalare a Mourinho. Rimane forte la candidatura di Sergino Dest, che potrebbe lasciare il Barcellona a fine stagione. Se così fosse, lo statunitense vedrebbe di buon occhio un arrivo in giallorosso, incentivato dalla prospettiva di lavorare con José Mourinho. La Roma aveva seguito Dest già nei mesi scorsi, in vista del mercato invernale: ora il suo nome potrebbe tornare in orbita giallorossa.