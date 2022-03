Empoli-Roma, giallorosse per la storia | Dove vedere la partita in chiaro

Empoli-Roma, le giallorosse per la storia: semifinale d’andata di Coppa Italia in programma oggi. Dove vedere la partita in chiaro

La Roma femminile per la storia. Le ragazze di Alessandro Spugna giocano infatti oggi pomeriggio a Empoli – ex squadra dell’allenatore giallorosso già battuta due volte in campionato – per la semifinale d’andata di Coppa Italia. La Roma è detentrice del trofeo, conquistato l’anno scorso in finale contro il Milan. E non hanno nessuna intenzione di mollarlo.

Il cammino in campionato fino ad ora è stato esaltante: secondo posto in classifica – qualificazione alla prossima Champions League sempre più vicina – e Juventus, prima in classifica, distante solamente tre punti. Insomma ci sono i presupposti per continuare a fare veramente bene e continuare un percorso di crescita importante e che sta dando anche delle soddisfazioni importanti.

Empoli-Roma, dove vedere la partita in chiaro

Come detto si gioca sui 180 minuti. Quindi oggi è solamente il primo atto ma che potrebbe dare delle indicazioni importanti. L’Empoli è una squadra tosta che due settimane fa ha inflitto la prima sconfitta in campionato dopo 54 risultati utili di fila proprio alla Juventus. Per questo Spugna non si fida, come ha spiegato ieri nelle dichiarazioni raccolte dai canali ufficiali della Roma. Gara da prendere con le pinze, con la massima concentrazione dal primo all’ultimo secondo. E cercare anche di mettere in discesa la gara di ritorno: questa squadra ha le capacità tecniche e mentali per farlo.

La gara di oggi comunque sarà anche possibile vederla in diretta tv gratuita e in chiaro: a partire dalle 14,30 Empoli-Roma sarà visibile su La7D, al canale 29 del digitale terrestre. La Coppa Italia si potrà vedere anche su Tim Vision, che trasmette anche tutte le gare del massimo campionato femminile. Una gara fondamentale. Da vincere. Per cercare un altro trofeo.