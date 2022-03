Udinese-Roma, epic fail di DAZN | Cosa è successo poco prima del 45′

Udinese-Roma, epic fail di DAZN: è successo poco prima dell’intervallo. Tifosi allibiti: ecco tutti i dettagli.

Da pochi istanti è terminato il primo tempo di Udinese-Roma, con i friulani che sono momentaneamente in vantaggio grazie alla splendida rete di Molina, abile a trafiggere Rui Patricio con un fendente dal limite dell’area di rigore che non ha lasciato scampo al portiere lusitano. Tuttavia, la scena negli ultimi secondi del primo tempo se l’è presa…DAZN.

A pochi secondi dal duplice fischio, infatti, il segnale è stato interrotto, inframmezzato dalla messa in onda della pubblicità. Ragion per cui, gli utenti non sono riusciti a godersi gli ultimissimi istanti della prima frazione di gioco: non si conosce il motivo per il quale ciò sia avvenuto, ma sono già tante le proteste dei tifosi, con i social che stanno facendo da cassa da risonanza del malcontento generale. Vi forniremo maggiori ragguagli qualora ci fossero delle comunicazioni ufficiali in merito.