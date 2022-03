Udinese-Roma, Mou scioglie i dubbi | Le probabili formazioni dei quotidiani

Oggi pomeriggio alla Dacia Arena andrà in scena Udinese-Roma. Ecco le probabili formazioni secondo i quotidiani in edicola.

Il tour de force continua. Dopo il successo in terra d’Olanda contro il Vitesse nella gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League, i giallorossi tornano oggi in campo per la ventinovesima giornata del Campionato di Serie A. Di fronte, sul terreno di gioco della Dacia Arena, la squadra di Mourinho si troverà l’Udinese. Una partita che arriva nel bel mezzo di una dieci giorni di fuoco per la Roma, tra match europei e l’attesa, tra una settimana, per il derby.

Eppure, e questo Mourinho lo sa bene, questa sfida vale tre punti pesantissimi. Per continuare a inseguire i piazzamenti che valgono un posto nell’Europa che conta e per ribadire alla concorrenza che la Roma c’è ed ha tanta fame. Insomma, testa all’Udinese, al 100%. Ai prossimi impegni si comincerà a pensare soltanto da questa sera, quando la sfida contro la squadra di Cioffi sarà andata in archivio.

Udinese-Roma, un dubbio per Mou | Le probabili formazioni

Gli impegni, d’altra parte, in questa fase della stagione sono tanti e ravvicinati. Per questo c’è curiosità attorno alle scelte di José Mourinho rispetto alla formazione di oggi. Il tecnico nei giorni scorsi ha elogiato la squadra, sottolineando di avere oggi molte più alternative e possibili scelte rispetto a qualche mese fa. Certo è che difficilmente si potrà vedere ancora una volta l’ampio turn-over visto giovedì in Conference. Anche perché, causa squalifiche, Mou dovrà comunque rinunciare a due pedine importanti come Kumbulla e Mkhitaryan, costrette ad un riposo forzato.

Per sostituire l’armeno pare lanciatissimo il match winner di giovedì Sergio Oliveira, mentre in difesa si dovrebbe rivedere il terzetto formato da Mancini, Smalling ed Ibanez. Unico dubbio: la fascia sinistra, dove El Shaarawy e Zalewski si contendono una maglia. Pellegrini in campo dall’inizio nonostante la diffida con vista sul derby. Vediamo insieme le probabili formazioni secondo i quotidiani in edicola questa mattina.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-1-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-1-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

TUTTOSPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

IL TEMPO (3-4-1-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Abraham.