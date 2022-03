Calciomercato Roma, firma sempre più vicina | Effetto domino imminente

Calciomercato Roma, via all’effetto domino: la notizia che i giallorossi attendevano da tempo. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna.

Uno dei settori del campo che l’Udinese ha maggiormente sfruttato per mettere la frusta la retroguardia giallorossa è stata sicuramente la corsia mancina, con Molina che, sfruttando gli inserimenti ad hoc di Pereyra con il quale ha dialogato una volta sì e l’altra pure, ha fatto il bello e il cattivo tempo. L’ingresso in campo di El Shaarawy ha parzialmente messo una pezza ad una toppa, con Zalewski che non è riuscito a ripetere le ottime prestazioni fornite contro Spezia ed Atalanta.

In attesa del rientro di Spinazzola, con un Vina che dopo un inizio di stagione esaltante, da tempo non sta entusiasmando, la sensazione è che la Roma rinforzerà la batteria di esterni, anche perché lo stesso Maitland-Niles non offre le giuste garanzie. Tiago Pinto è già al lavoro, e stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, i giallorossi avrebbero (ri)messo nel mirino Sergiño Dest. Lo statunitense nativo di Almere ha collezionato fino a questo momento 26 presenze in stagione, impreziosite da 3 assist: utilizzabile su entrambe le corsie, il Barcellona non lo considera incedibile, anzi. Le ultime manovre di mercato dei blaugrana si collocano proprio in questa direzione.

Calciomercato Roma, il Barça pronto a chiudere per Mazraoui: via libera per Dest

Come evidenziato da sport.es, il Barça ha praticamente messo la freccia per Mazraoui che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe sottoscrivere un contatto triennale o quadriennale. I catalani sono balzati in pole position, e mancherebbero soltanto le ultime formalità per la canonica fumata bianca: nelle scorse settimane anche la stessa Roma, il Milan e la Juventus – tra le altre – avevano effettuato sondaggi esplorativi, ma senza affondare il colpo. Situazione di empasse sfruttata dai catalani, a un passo dall’acquisto del laterale di proprietà dell’Ajax. A questo punto, le chances di una partenza di Dest aumentano esponenzialmente, con la Roma in prima linea…