Il pareggio di Udine è un punto guadagnato per come si era messa la partita, ma senza dubbio la Roma non può ritenersi soddisfatta per quanto fatto vedere in campo, col quarto posto che ormai sembra allontanarsi irrimediabilmente vista la netta ripresa della Juventus. E se la Roma ha evitato il peggio contro l’Udinese lo deve ai miracoli del suo portiere Rui Patricio, senza dubbio l’acquisto estivo più azzeccato insieme a quello dell’attaccante Abraham. Mourinho insieme a Pinto ha scelto i tre portieri che rappresenteranno la base per il futuro giallorosso.

