Calciomercato Roma, Zaniolo nel mirino | Offerta faraonica

Il nome di Nicolò Zaniolo rimane al centro delle voci di calciomercato. Le ultime arrivano dalla Spagna, in particolare da Madrid.

Il calciomercato non si ferma mai. Nonostante la stagione in corso stia entrando nella fase più importante, con Coppe e Campionati che cominciano ad affrontare le fasi decisive, i movimenti in vista della prossima sessione estiva sono già partiti. D’altra parte operatori di mercato, dirigenti e agenti sanno bene che muoversi per tempo, pianificare le proprie mosse e anticipare i concorrenti sono elementi indispensabili durante le finestre di trasferimenti.

La Roma non fa eccezione, come la sessione invernale ha dimostrato. Nei mesi scorsi, Mourinho aveva con insistenza sottolineato l’esigenza di rinforzare la rosa con l’inserimento di un centrocampista di spessore internazionale e un esterno. L’allenatore portoghese aveva anche ribadito l’importanza di garantirsi i nuovi innesti nel più breve tempo possibile. Detto: fatto. Pinto, muovendosi con largo anticipo, è riuscito a regalare due nuovi arrivi al tecnico nel giro di 10 giorni dall’apertura del calciomercato.

Calciomercato Roma, offerta astronomica | Zaniolo nel mirino

Così in giallorosso sono arrivati prima Ainsley Maitland-Niles e poi Sergio Oliveira. Elementi importanti che permettono a Mourinho di poter contare su una rosa più ampia e più ricca di alternative. La permanenza dei due, tuttavia, non è scontata, così come sono diversi i giocatori che dovranno da qui a fine stagione guadagnarsi una riconferma. Il finale di stagione sarà decisivo, ma Pinto intanto comincia a studiare le diverse opzioni per il prossimo calciomercato. Inevitabile che molto dipenderà anche dalle sorti di Nicolò Zaniolo: la permanenza, o l’addio, del numero 22 incideranno non poco sul calciomercato giallorosso.

Da questo punto di vista le ultime novità arrivano dalla Spagna. E anche se non riguardano direttamente il futuro di Nicolò, potrebbero finire per coinvolgere anche il talento giallorosso. L’interesse dell’Atletico Madrid nei suoi confronti, infatti, è cosa nota. Così come è risaputo che per dare l’assalto a Zaniolo, la squadra di Simeone dovrebbe riuscire a monetizzare al meglio la partenza di uno dei suoi giocatori. Secondo elgoldigital.com, ci sarebbero novità in tal senso, in particolare per quanto riguarda Joao Felix. Il portoghese sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal, pronto a sborsare la cifra astronomica di 142 milioni di euro. Una proposta irrinunciabile che metterebbe i Colchoneros in condizioni di dare l’assalto al sostituto di Felix.