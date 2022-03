Cattive notizie in casa Roma, nuova tegola Covid. Comunicata ufficialmente una nuova positività al coronavirus, stavolta non riguarda un calciatore.

Roma, nuova positività al Covid | Annuncio ufficiale

La squadra giovanile giallorossa è reduce dal 2-1 col quale ha liquidato l’Atalanta. Roma Primavera ancora saldamente al comando della classifica, sono 51 i punti raccolti finora dai giovani giallorossi, Insegue la Fiorentina con 43 lunghezze, chiude il podio l’Inter a 42 punti. Ecco il comunicato emesso dai canali ufficiale dell’Associazione Sportiva Roma. “L’AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, l’allenatore della squadra Primavera Alberto De Rossi, in possesso di Green Pass rafforzato, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. De Rossi sta bene e si trova in isolamento domiciliare.”