Roma-Lazio, emergenza finita per Sarri. Rientro ufficiale per il tecnico biancoceleste che lo ha convocato già per la gara di stasera contro il Venezia

Domenica prossima sarà la giornata del derby. E nonostante la Lazio questa sera sarà impegnata all’Olimpico contro il Venezia, in città non si parla d’altro. La stracittadina, come sempre, riscuote gli interessi maggiori dei tifosi. E anche se di mezzo la Roma, giovedì sera, ha la gara di ritorno contro il Vitesse in Conference League, si pensa senza dubbio alla sfida contro i biancocelesti.

Come detto comunque la Lazio deve giocare tra poche ore contro il Venezia. Una sfida importante. E andando a spulciare i convocati di Maurizio Sarri, balza subito all’occhio un recupero importante, forse decisivo per questo finale di stagione, per il tecnico della squadra del presidente Lotito. Esce quasi dall’emergenza in questo modo la Lazio. Visto che tra chi potrebbe scendere in campo c’è anche Manuel Lazzari.

Roma-Lazio, Sarri recupera Lazzari

L’esterno difensivo – che non sta vivendo sicuramente una delle sue migliori stagioni – torna quindi a disposizione anche in vista della gara di domenica. La Roma ha un obiettivo assai importante nel derby, cioè quello di prendersi tre punti pesantissimi per un posto nella prossima Europa League. Che ovviamente è sempre meglio della Conference che si sta giocando in questa stagione, non solo per gli introiti che porta, ma anche senza dubbio per la visibilità che permette di avere. E poi, in tutto questo, anche per migliorare la posizione di classifica della passata stagione.

Insomma ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una grande partita. La Roma arriva da otto risultati utili di fila e da una tenuta difensiva sicuramente migliorata nelle ultime settimane. Nonostante il gol di Molina i dati alla fine della partita hanno messo in evidenza anche questo.