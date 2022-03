Roma, annuncio ufficiale sugli stadi. Ecco quando si torna al 100% di capienza. Lo ha detto il Sottosegretario alla Salute Costa

Finalmente l’annuncio ufficiale. Quello che dà il via libera e una data al ritorno del 100% della capienza. Ha parlato il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a Rai Radio 1. E ha preso di petto la questione, rompendo gli indugi e dando finalmente un giorno preciso. Ok, forse il giorno preciso non c’è, ma c’è eccome una deadline che non verrà superata.

“Sicuramente entro fine marzo gli stadi torneranno alla capienza del 100%, ci siamo. Non c’è dubbio che ci sia un innalzamento dei contagi – ha spiegato Costa – ma fortunatamente la pressione sui nostri ospedali ha numeri assolutamente sotto controllo. Questo elemento però ci convince ancor di più di quanto sia importante completare il ciclo vaccinale con la dose booster” ha concluso. Insomma, tutto è pronto per rivedere l’Olimpico pieno in “ogni ordine di posto”, ricordando alcune radiocronache o telecronache da due anni a questa parte non si sentono più con questa frase.

Roma, si torna al 100%

Sicuramente è un annuncio importante per tutte le società di calcio, che potranno finalmente aprire i tornelli per tutti i posti disponibili dei loro impianti. Questo succede già in Inghilterra dall’inizio della stagione, e si stanno adeguando anche le altre Nazioni in giro per l’Europa. Come sottolineato da Costa il numero dei contagi è in lieve aumento rispetto alle scorse settimane ma il fatto che gli ospedali rimangono pressoché non intasati è un segnale importante che ci può far guardare con ottimismo al futuro.

Finalmente ci siamo. Dopo due anni tra porte chiuse, 5 mila, 50%, poi il 75% e poi un dietrofront, e poi un’altra apertura, si vede la luce in fondo al tunnel. I tifosi della Roma possono così tornare in massa all’Olimpico e non solo.