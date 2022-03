Calciomercato Roma, tecnico smentito | Il suo futuro è un giallo

Calciomercato Roma, il suo utilizzo è stato estremamente centellinato: giallo sul suo futuro. Cosa potrebbe succedere.

Nell’ultima sessione invernale di calciomercato, sono stati diversi i profili accostati alla Roma, soprattutto in mediana. Tra i tanti nomi che, direttamente o indirettamente, è entrato a far parte (senza troppa convinzione) dell’orbita Roma, rientra anche Dani Ceballos, che per caratteristiche, però, non sarebbe il preferito di José Mourinho, che ha chiesto alla dirigenza un vero e proprio regista.

Il futuro dello spagnolo classe ’96 è ancora tutto da scrivere e, stando a quanto riferito da As, si potrebbero creare i presupposti per una cessione in estate. A dispetto delle parole di Carlo Ancelotti, che aveva “promesso” di utilizzarlo con più continuità una volta che avesse smaltito i postumi dell’infortunio che lo aveva tenuto fermo ai box per mesi, l’ex Arsenal è stato utilizzato con contagocce da “Carletto”, che gli ha ritagliato soltanto spezzoni di partite. Stando così le cose, i discorsi inerenti una sua possibile cessione, spenti improvvisamente per la volontà del tecnico dei Blancos di continuare a puntare su di lui, potrebbero improvvisamente ritornare di attualità.

Calciomercato Roma, il futuro di Ceballos è un’incognita: cosa sta succedendo

Nelle scorse settimane, Ceballos è stato accostato con una certa insistenza al Betis Siviglia, alla ricerca di un tassello dalle sue caratteristiche. Dall’Inghilterra, c’è chi ha ventilato l’ipotesi di un clamoroso ritorno all’Arsenal, anche se Arteta sembra essersi orientato verso altri obiettivi. Lo scenario Roma, per quanto suggestivo, al momento resta solo sullo sfondo; come già ribadito in precedenza, Ceballos dalle parti di Trigoria non è considerato una priorità; vero è, che con il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe rappresentare un’intrigante opportunità da attenzionare, qualora dovessero palesarsi i presupposti giusti.