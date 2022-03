Calciomercato Roma, dalla Spagna: clamoroso ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, dalla Spagna convinti del possibile (e clamoroso) ritorno di fiamma. Pinto monitora la situazione

Un clamoroso ritorno di fiamma. Dalla Spagna sono certi che potrebbe essere un obiettivo della Roma per la prossima stagione. Un elemento che era entrato già nei radar giallorossi prima di andare a giocare in Russia. E, vedendo la situazione che al momento c’è in quel Paese, potrebbe riaccendere i riflettori di Pinto sull’esterno.

C’è anche il Siviglia, secondo fichajes.net, su Malcom: il brasiliano dello Zenit che potrebbe anche firmare per i prossimi tre mesi con un altro club vista la deroga della Fifa sui tesseramenti dei calciatori stranieri che al momento sono impegnati appunti in Russia e anche in Ucraina. Ma essendo extracomunitario non potrebbe farlo per la Roma. Almeno per il momento. Ma le sensazioni che a giugno possa ritornare in auge il suo nome sono tante. E queste indiscrezioni spagnole ne sono la conferma.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Malcom

Venticinque anni, un potenziale importante, mai esploso del tutto al Barcellona. In Russia invece Malcom ha fatto vedere delle cose assai buone ed è per questo che potrebbe interessare a Pinto. Può giocare in maniera del tutto indifferente sia a destra che a sinistra, e non disdegna, qualora ce ne fosse la necessità, di fare la punta centrale. Insomma, anche la duttilità nel proprio bagaglio tecnico: un elemento a favore del brasiliano che al momento, secondo transfermarket, ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 22 milioni di euro.

Come detto ci sarebbe anche il Siviglia dell’ex Monchi sul giocatore. Anche se di conferme dirette in questo caso almeno per ora non ne sono arrivate. Rimane comunque il fatto che Malcom potrebbe davvero diventare un obiettivo importante per i giallorossi. Anche per via di una certa carenza in zona realizzazione. Solo Abraham segna, gli altri faticano in maniera clamorosa.