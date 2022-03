Calciomercato Roma, rivoluzione PSG e Chelsea: Mourinho è già pronto

José Mourinho ha accettato ormai quasi un anno fa di iniziare una nuova avventura in Serie A alla guida della Roma ben consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato. Fin dall’inizio non ha fatto promesse immediate: il progetto è su base triennale, come il contratto che lo lega ai giallorossi. Le prime due sessioni di calciomercato non hanno portato tutti i rinforzi desiderati, c’è bisogno di migliorare e le rivoluzioni di PSG e Chelsea potrebbero essere d’aiuto: lo Special One è già pronto per approfittarne.

