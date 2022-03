Calciomercato, effetto domino Zaniolo: 50 milioni | Roma in ansia

Calciomercato Roma, l’effetto domino potrebbe avere conseguenze già nell’immediato: 50 milioni che fanno saltare il banco.

Contro l’Udinese, Nicolò Zaniolo non è riuscito a confermare le prestazioni importanti di cui si era reso protagonista contro Spezia ed Atalanta. Al centro di molte voci di mercato, la permanenza del “tuttocampista” di Mou nella Capitale non è assolutamente certa.

Molto dipenderà dall’esito delle trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, che al momento non è una tematica di primo ordine in casa Roma, che ha deciso di procrastinare eventuali discorsi per i vari prolungamenti ancora da decidere in estate, quando verosimilmente l’affaire Zaniolo ridiventerà di stringente attualità. L’interessamento della Juventus c’è, ma fino ad ora si è concretizzato in abboccamenti con l’entourage del calciatore e nulla più; tuttavia, le sirene dalla Premier potrebbe ricominciare a suonare in modo molto deciso, qualora dovesse concretizzarsi un’operazione sulla quale ha catalizzato la propria attenzione l’edizione online di As.

Calciomercato Roma, virata del Barcellona su Salah | Zaniolo nel mirino dei Reds?

Come riferito dal noto sito iberico, infatti, nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’assalto del Barcellona per Haaland, i blaugrana potrebbero decidere di virare con decisione su Momo Salah, per il quale sarebbe stato stanziato un tesoretto da circa 50 milioni di euro. L’egiziano – legato al Liverpool da un contratto in scadenza nel 2023 – starebbe prendendo in considerazione l’idea di cambiare aria: l’ipotesi Barça lo stuzzica e non poco, anche se l’eventuale investimento di Laporta sarebbe subordinato al fallimento dell’intrigo Haaland, che continua a tenere banco in queste ore. A quel punto, il Liverpool – da sempre molto attento alla valorizzazione di prospetti importanti – potrebbe decidere di virare con decisione su Zaniolo, accostato ai Reds in più di una circostanza in queste mesi. Un altro nome spendibile in casa Reds è quello di Dybala, il cui futuro potrebbe rivelarsi strettamente legato a quello dell’esterno della Roma.