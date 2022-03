Sprint De Rossi | Panchina in Serie A

Sprint De Rossi, l’ex capitano della Roma pronto a prendersi la sua prima panchina in Serie A: le indiscrezioni sul futuro di DDR

Nell’ultimo periodo Daniele De Rossi s’è visto spesso all’Olimpico al fianco di Francesco Totti. Una doppia presenza che ha fatto sognare in tifosi per un possibile ritorno in società non solo del 10, ma anche di DDR. Ma secondo le indiscrezioni raccolte da calciomercato.it, le cose dovrebbero andare in maniera diversa per il centrocampista.

Concluso il corso a Coverciano, e tornato anche nello staff azzurro di Roberto Mancini, per Daniele De Rossi si profila una prima panchina nella massima serie. Nei mesi scorsi – stando ai rumors di mercato – ci avevano pensato Fiorentina e Salernitana, soprattutto dopo che Sabatini è diventato il direttore sportivo dei campani. Ma al momento nulla si è concretizzato. Una cosa però che potrebbe succedere nei prossimi mesi.

Sprint De Rossi, in corsa per il Bologna

Alla fine della stagione si potrebbero dividere le strade di Mihajlovic e del Bologna. Il tecnico già è stato messo in discussione in questa stagione e potrebbe salutare alla fine dell’anno. E, secondo il portale specializzato nelle trattative, una delle piste seguite dagli emiliani potrebbe essere quella di DDR. Potrebbe essere senza pochi dubbi l’inizio della carriera in panchina, che poi in futuro potrebbe portare anche a un passaggio alla Roma. Perché il suo sogno, De Rossi, non lo ha mai nascosto.

E poi c’è anche il padre, da anni alla guida della Primavera, che “garantisce” per lui. Nel senso che le qualità anche in panchina della famiglia non sembrano proprio essere in discussione. Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane. Ma la situazione si potrebbe sbloccare.