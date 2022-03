Roma-Lazio, la risposta dell’Olimpico è da capogiro | Il dato ufficiale

Roma-Lazio, aumenta il fermento per uno dei match più attesi dell’anno, su entrambe le sponde del Tevere.

Questa settimana avrà una valenza non trascurabile per i giallorossi, attesi dal duplice impegno contro Vitesse prima e Lazio poi. Giovedì ci sarà la sentenza circa il cammino di Mourinho in Europa, mentre tre giorni dopo lo Special One avrà l’opportunità di provare a vendicarsi dello scacco con Sarri risalente allo scorso settembre.

Si tratta di un’impresa non facile, complice l’importanza dell’avversario e la singolarità del match che più volte, negli anni, ha dimostrato di avere quella patina di diversità che contraddistingue tutte le stracittadine, soprattutto in piazza calde come quelle romana. Vista la posizione in classifica e considerando il momento della stagione, il fascino di questo Roma-Lazio è acuito anche dal fatto che esso rischi di divenire autentica discriminante per quello che sarà il cammino e il piazzamento finale delle due squadre.

Roma-Lazio, sold-out: in vendita solo i biglietti Hospitality

Sembrano saperlo gli stessi tifosi che, come annunciato dalla stessa società, hanno saturato la capienza dello Stadio Olimpico. Giusto sottolineare che, indipendentemente dal nome dell’avversario e dal momento vissuto, la piazza giallorossa ha sempre manifestato spassionata vicinanza e supporto ai giocatori e al vessillo. Diverso invece lo scenario in casa biancoceleste dove, soprattutto nei primi mesi e come denunciato in modo sottile dallo stesso Acerbi, la risposta del pubblico non è stata la stessa.

Tornando al presente, in queste ore, la Roma ha annunciato il sold-out per i ticket ordinari. Ancora disponibili, invece, i biglietti per la Vip Experience che permetterà di seguire la gara in Tribuna Montemario per poi, dopo il triplice fischio, accedere al servizio Hospitality nei bellissimi meandri dello Stadio. Il prezzo è di 250 euro.