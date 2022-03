Calciomercato Roma, i Friedkin ci riprovano | Caccia al talento americano

La nuova proprietà americana della Roma – per provare ad aumentare le attenzioni dei tifosi e degli appassionati di calcio degli Stati Uniti nei riguardi del club giallorosso – aveva puntato forte sul giovane terzino Bryan Reynolds . L’esperimento è però fallito: mandato in prestito in Belgio al Kortrijk, magari in futuro Reynolds avrà modo di fare ricredere i tifosi e José Mourinho. Più probabilmente, la Roma ci riproverà ingaggiando in futuro un altro nazionale statunitense.

