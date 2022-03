Calciomercato Roma, Conte ha deciso | Contatti avanzati per il prestito

L’allenatore del Tottenham ha fatto la sua scelta sul giocatore. Pinto ha provato a portarlo a Roma nello scorso calciomercato

A Trigoria si parla sempre di calciomercato. Nonostante la settimana sia una delle più concitate per la Roma, tra i corridoi del centro sportivo si parla anche delle trattative. Entro il 20 marzo, Pellegrini e compagni dovranno giocare due gare molto importanti per la stagione in corso. Domani alle 21, infatti, c’è la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse. La vittoria per 1-0 all’andata è un vantaggio che, però, non lascia molto margine di errore. Per questo motivo, José Mourinho ha cercato di mantenere alta la concentrazione nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida.

Alcune domande hanno riguardato anche il derby di domenica contro la Lazio. Anche quella con i biancocelesti è una partita molto importante ai fini della classifica. Vincere contro gli uomini di Sarri, infatti, significherebbe fare passi avanti verso la qualificazione in Champions. Soprattutto, permetterebbe ai giallorossi di superare in classifica Immobile e compagni, quinti a 49 punti. Una sola lunghezza separa la Roma dalla Lazio, con José che preferisce pensare partita per partita. La testa dell’allenatore, infatti, è al Vitesse, mentre quella di Tiago Pinto è sicuramente al mercato.

Calciomercato Roma, il Tottenham ha deciso: Ndombele verso la permanenza a Lione

Uno degli obiettivi di calciomercato della Roma è Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese cercato a gennaio da Pinto e Mourinho è stato ceduto dal Tottenham al Lione in prestito. Secondo quanto riporta Teamtalk.com, i due club hanno dei contatti avanzati per prolungare la permanenza del venticinquenne in Francia. Paratici e Conte, infatti, hanno deciso di lasciare in prestito Ndombele al Lione per un altro anno. Le recenti prestazioni del francese portato a Londra da Mourinho, infatti, hanno mostrato un miglioramento. Per questo motivo gli Spurs hanno intenzione di lasciare il venticinquenne in Ligue 1, con la clausola per il diritto di riscatto di 65 milioni che slitterebbe alla fine della prossima stagione.