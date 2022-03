Calciomercato Roma, l’affare si complica | Spunta l’Inter

Calciomercato Roma, si complica l’affare per Pinto. Secondo fonti spagnole spunta anche l’Inter nella corsa al giocatore

Ha temporeggiato Tiago Pinto nel momento in cui è stato proposto anche alla Roma. Non convinto del tutto soprattutto per le problematiche fisiche del calciatore che viene da un infortunio e che al momento ha collezionato solamente cinque presenze in campionato. L’affare comunque è sempre rimasto in piedi, a quanto pare, ma adesso secondo alcune fonti spagnoli si potrebbe complicare.

C’è l’Inter di mezzo, che in vista della prossima stagione anche per via di alcune partenze certe a centrocampo, potrebbe decidere di tentare l’affondo. Dopo la rottura anche con Vidal – che ha rilasciato delle dichiarazioni che non sono piaciute alla società che potrebbe anche multarlo secondo la Gazzetta dello Sport – Marotta è alla ricerca di un elemento in grado di alzare il livello tecnico della rosa. E nel mirino ci sarebbe finito Dani Ceballos.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Ceballos

Non solo il Betis Siviglia, squadra del cuore del cuore del 25enne che va in scadenza di contratto nel 2023 e che sembra sia alla fine del suo percorso al Real Madrid. Anche la squadra nerazzurra lo avrebbe messo nel radar spiega fichajes.net. Oltre al Crystal Palace, club di Premier League che avrebbe presentato un’offerta. A Simone Inzaghi piacerebbe per la sua duttilità: Ceballos infatti potrebbe giocare sia come interno che come centrale nel centrocampo a cinque dei nerazzurri. Ed è anche per questo motivo che potrebbe fare comodo a José Mourinho, che lo potrebbe fare giocare sia nei due davanti la difesa – qualora si tornasse al 4-2-3-1 – oppure dietro l’unica punta. E, ovviamente, anche se lo Special One decidesse di continuare in questo modo, con una mediana a cinque e una difesa a tre. Insomma, il profilo interessa anche dalle parti di Trigoria. Ma l’affare indubbiamente si è complicato.