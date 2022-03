Calciomercato Roma, addio scontato | Non solo Milan

Calciomercato Roma, equilibri precari nella zona nevralgica del campo. Ecco cosa ha deciso Mourinho in vista della sessione estiva.

Fari puntati sul fronte cessioni in vista del calciomercato estivo in casa giallorossa. La Roma è reduce dal pareggio conquistato in extremis ad Udine, ed attesa dal ritorno degli ottavi della Conference League con il derby in vista. Ago della bilancia del mercato giallorosso sarà ancora una volta Josè Mourinho, i destini di due giocatori sono nelle sue mani.

Roma attesa da un doppio confronto importantissimo allo stadio Olimpico. In prima battuta ci sarà il ritorno degli ottavi di finale della Conference League, contro gli olandesi del Vitesse. I giallorossi, forti del vantaggio di misura trovato nella gara d’andata, saranno poi attesi da una fida cruciale. Domenica pomeriggio tornerò il derby contro la Lazio di Maurizio Sarri, Mourinho in conferenza stampa ha espresso chiaramente quanto sia importante ragionare una gara per volta. Ed è proprio il tecnico portoghese l’ago della bilancia in vista della sessione ordinaria di calciomercato, il destino di due calciatori sembra esser stato deciso.

Calciomercato Roma, prezzo fissato | Non c’è solo il Milan

Riflettori accesi sul centrocampo giallorosso, porzione di campo che potrebbe riservare diverse sorprese ai tifosi a giugno. La zona nevralgica del campo sarà interessata anche a movimenti in uscita, con Mou attore protagonista nelle trattative. Secondo quanti riportato dal sito Calciomercato.com c’è un addio che sembra ormai scontato, ed un futuro ancora da scrivere nel centrocampo della Roma. Nel secondo caso parliamo di Sergio Oliveira, dopo una prima fase in cui il suo riscatto sembrava cosa fatta ora si stanno aprendo riflessioni in società. Uno scenario che vi avevamo già descritto giorni fa, il riscatto definitivo dal Porto ( circa 13 milioni di euro ) dovrà essere conquistato sul campo dal portoghese. Per quanto riguarda l’addio parliamo di Jordan Veretout, il centrocampista francese sta vivendo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative e tutto lascia pensare che a giugno sarà sacrificato sul mercato. In tal senso è stato già proposto al Milan, ma non è l’unica pista. Anche il Newcastle si è inserito nella corsa al transalpino, la richiesta economica della Roma è stata fissata. Serviranno 20 milioni di euro per il centrocampista ex Fiorentina.