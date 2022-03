Calciomercato Roma, ribaltone improvviso | “Non ho firmato”

Il calciomercato è già in movimento in vista della sessione estiva. Le ultime novità raccontano di un ribaltone improvviso.

In casa Roma ci si prepara ad affrontare due partite fondamentali nel giro di pochi giorni. Archiviato il pareggio rimediato sul campo dell’Udinese, la squadra di José Mourinho deve cercare di ricaricare le batterie in vista di due appuntamenti decisivi per il prosieguo della stagione. Domani sera, con calcio d’inizio alle 20:45, allo Stadio Olimpico sarà di scena il Vitesse, nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League.

Neanche il tempo di riprendere fiato che domenica, dopo tre soli giorni, la Roma sfiderà la Lazio in un derby importantissimo in chiave europea. Insomma, da qui alla fine della settimana i giallorossi affronteranno due partite che potranno incidere molto sul finale di stagione. Appuntamenti ai quali Mourinho vuole arrivare con la concentrazione ai massimi livelli.

Calciomercato Roma, futuro da scrivere | “Non ho ancora firmato”

Anche perché, inevitabilmente, il finale di stagione avrà un suo peso anche sulle scelte e sulle strategie in vista della prossima annata. Dal cammino in Conference e dal piazzamento in Campionato, ad esempio, dipendono le entrate che la Uefa garantirà al club giallorosso. Soldi che serviranno per rinforzare la rosa in sede di calciomercato. Da questo punto di vista il General Manager giallorosso Tiago Pinto è già da tempo attivo per individuare obiettivi che facciano al caso della Roma: elementi di spessore, capaci di innalzare il livello complessivo della rosa.

A questa descrizione risponde pienamente Noussair Mazraoui, esterno marocchino in scadenza di contratto con l’Ajax. Il suo addio ai “Lancieri” è ormai una certezza e sono molti i club interessati a lui. Ci sarebbe anche la Roma, consapevole però che la concorrenza è ampia e agguerrita. In pole, secondo i rumors di mercato, ci sarebbe il Barcellona. Rispetto a un suo imminente trasferimento al Camp Nou, però, Mazraoui ha preso posizione ai microfoni di RTL7 al termine della sfida di Champions tra Ajax e Benfica: “Non ho ancora firmato con il Barcellona. E ad oggi non c’è niente di concreto, né sono in procinto di firmare” ha assicurato il giocatore. “In caso contrario sarei sincero e lo direi“, ha proseguito Mazraoui. Parole che lasciano aperto qualsiasi scenario per il suo futuro.