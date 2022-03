Serie A, tre club a rischio iscrizione | C’è anche la Lazio

Serie A, secondo Repubblica ci sarebbero tre club a rischio iscrizione. Anche la società di Lotito potrebbe avere dei problemi

Ci sarebbe una questione urgente che agiterebbe e anche tanto i club di Serie A. L’allarme lo lancia Repubblica di oggi che sottolinea come l’indice di liquidità potrebbe mettere in crisi diversi club che potrebbero anche rischiare l’esclusione nella prossima stagione. E tra questi ci sarebbe anche la Lazio, oltre a Genoa e Sampdoria.

“Da oggi invece solo chi rientrerà nelle sue maglie potrà iscriversi al campionato di Serie A” scrive il quotidiano. E quindi potrebbe diventare un problema importante. Anche perché, a quanto pare, ci sarebbero almeno altri 6 club a rischio. Ma Repubblica non svela i nomi delle società che potrebbero andare incontro a delle situazioni di certo non di semplice lettura.

Serie A, in tre a rischio iscrizione

L’indice di liquidità è il rapporto tra attivi e passivi a breve di tutte le società e per sbloccarlo servirebbe la cessione di giocatori o un’iniezione di capitale da parte dell’azionista. Insomma, servirebbero soldi anche nel breve periodo per mettere a posto la questione e in questo momento la Lazio sarebbe fuori per 28 milioni e il Genoa per 32. E anche la Samp – della quale però non viene fuori la cifra – potrebbe avere un percorso ad ostacoli davanti.

La questione verrà trattata oggi sul tavolo della Federcalcio. E in ogni caso a quanto pare, la Serie A non andrà allo scontro. Marotta e Lotito, che rappresentano i club della massima serie italiana dentro il consiglio federale voteranno comunque contro. In ogni caso, i parametri dell’indice di liquidità saranno sempre più stringenti anche per quanto riguarda la partecipazione alle Coppe. S’avvicinerà a partire dal 2024, al parametro numero 1: ciò vorrebbe dire che non si potrebbe spendere di più di quanto si guadagni. In Germania – conclude Repubblica – è così da anni.