Calciomercato Roma, nome nuovo a centrocampo | Lo vuole Mourinho

Calciomercato Roma, spunta un nuovo nome per rinforzare la rosa di Mourinho in vista della prossima stagione.

I prossimi tre giorni potranno seriamente impattare su quello che sarà il cammino futuro dei giallorossi in Italia e in Europa. Questa sera, alle 21, la rosa di Mourinho è attesa dalla delicata sfida con il Vitesse, alla quale approcciare con un atteggiamento attento e consapevoli di trovarsi una squadra che già all’andata aveva dimostrato di poter mettere in difficoltà la Roma.

Tra le fila giallorosse non ci saranno Mancini e Sergio Oliveira e intriga molto quella che potrà essere la gestione dello Special One in vista della delicata sfida di domenica 20 marzo alle ore 18. Fra tre giorni, infatti, è previsto l’attesissimo Derby della Capitale, cadente in un momento decisivo della stagione.

Mourinho e Sarri sono a un punto di distanza e, complice una classifica quest’anno molto corta in diverse zone, sono ambedue consapevoli che la stracittadina potrebbe essere la chiave di svolta e quasi determinante per le posizioni europee di fine campionato. In base a quest’ultime e senza dimenticare dell’importanza del percorso in Conference, Pinto organizzerà di conseguenza quella che sarà la prossima campagna acquisti.

Calciomercato Roma, nuovo nome in Bundes per rinforzare il centrocampo

Un approdo tra le prime quattro, da sempre difficile ma inaspritosi ancora di più dopo l’ennesimo passo falso, questa volta a Udine, apporterebbe sicuramente linfa ad una società che sa di dover regalare a Mourinho diversi rinforzi ma al contempo di non poter contare su grandissime risorse economiche.

In attesa di capire quale sia il piano della società giallorossa, al fine di trovare un giusto compromesso tra finanze e necessità di migliorare la squadra, riportiamo di un importante aggiornamento riferito da Tuttomercatoweb. A detta di quest’ultimo, infatti, Pinto e Mou avrebbero messo nel mirino il centrocampista del Borussia Monchengladbach, Florian Neuhaus.

Cresciuto nelle giovanili del Turn- und Sportverein München von 1860, il classe 1997 milita con la casacca dei Die Fohlen dal 2017 ed è pronto, sempre secondo la suddetta fonte, al salto definitivo. Che potrebbe essere proprio in Serie A e per ovviare alla sortita di chi, come Veretout ma non solo, non ha ancora la certezza di poter restare all’ombra del Colosseo anche negli anni a venire.