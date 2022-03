Calciomercato Roma, Pinto fiuta il colpo in Serie A | Affare da 20 milioni

Spunta un nome nuovo per il calciomercato della Roma. Pinto punta un obiettivo in Serie A per un colpo da circa 20 milioni.

Prima il Vitesse, poi il derby. Tre giorni di fuoco quelli che attendono la Roma da qui a domenica. Tre giorni in cui la stagione giallorossa potrebbe essere indirizzata in maniera decisiva. Perché se il passaggio del turno in Conference League è un obiettivo dichiarato da José Mourinho, che vuole portare la campagna europea il più avanti possibile, anche in Campionato la sfida di domenica è di quelle da far tremare le vene e i polsi. La posta in palio, infatti, è altissima.

Al di là del carico di emozioni e motivazioni che il derby porta inevitabilmente con sé, infatti, la sfida di domenica vale anche tanto in chiave europea. Le due squadre sono in corsa per un posto nelle competizioni Uefa del prossimo anno, e vincere significherebbe accumulare un vantaggio e, al tempo stesso, mandare un segnale fortissimo. Insomma, il momento è di quelli potenzialmente decisivi: Mou lo sa bene e prepara ogni dettaglio per mettere la squadra in condizioni di affrontare queste due gare cruciali.

Calciomercato Roma, obiettivo in Serie A | 20 milioni per il colpo

Anche perché il finale di stagione non può non avere, almeno in parte, riflessi anche sulle strategie future. Dall’esito della campagna in Conference e dal piazzamento in Serie A dipendono infatti gli introiti che la Uefa garantirà alla Roma. Soldi che serviranno poi per mettere in piedi la campagna acquisti estiva. Inoltre un finale in crescendo potrebbe, chissà, riscrivere il futuro per quei calciatori che ad oggi non sono certi della riconferma in giallorosso. Quel che è certo è che le manovre di Tiago Pinto per costruire la squadra del futuro sono già cominciate.

E novità interessanti in questo senso arrivano oggi dal Corriere dello Sport, che racconta dell’interesse della Roma per Antonin Barak. Il centrocampista dell’Hellas Verona è una delle rivelazioni di questa stagione e la dirigenza giallorossa vorrebbe regalare il giocatore a Mourinho. I rapporti tra i due club, per altro, sono eccellenti sin dai tempi dell’affare Kumbulla. La valutazione che i veneti fanno di Barak è compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro. L’affare, insomma, potrebbe chiudersi a 15 con l’inserimento di qualche bonus. Il tutto, naturalmente, se non dovesse registrarsi l’inserimento di altri club che potrebbe dare il via ad un’asta. Pinto osserva con attenzione: il nome di Barak è sulla sua lista.