Calciomercato Roma, irrompe Spalletti | Napoli pronto allo scippo

Le ultime notizie di calciomercato raccontano dell’inserimento del Napoli su un obiettivo della Roma in vista dell’estate.

Mentre la Roma si trova ad affrontare la fase più delicata della sua stagione, con incontri importanti ogni 3 giorni, il lavoro dietro le quinte per allestire la rosa del prossimo anno è già cominciato. Il General Manager Tiago Pinto, in base alle indicazioni di José Mourinho, è già da tempo impegnato nella ricerca di profili che rispondano pienamente alle esigenze giallorosse. Giocatori funzionali al piano tattico di Mourinho, di carisma e di esperienza internazionale.

Allo stesso tempo, con un occhio al bilancio, il dirigente portoghese cerca profili che abbiano anche potenzialità di crescita e di sviluppo futuro. Insomma, un compito certamente non semplice, ma che Pinto ha già dimostrato di saper portare avanti con qualità. L’innesto, l’estate scorsa, di Tammy Abraham, rappresenta il paradigma ideale delle operazioni giallorosse. Un giocatore pronto, di grandissimo livello, ma con ancora ampi margini di miglioramento.

Calciomercato Roma, ci prova Spalletti | Sfida per l’esterno

Insomma, la missione che Pinto cerca di portare avanti prevede la costruzione di una rosa sempre più competitiva attraverso un mix di calciatori esperti e di prospettiva: materiale da cui José Mourinho sarà in grado di tirare fuori il massimo per riportare la Roma a competere ad altissimi livelli. E’ in quest’ottica che la dirigenza giallorossa guarda con attenzione sia al mercato dei parametri zero che a giocatori che potrebbero essere in uscita da top club europei.

In quest’ultima categoria rientra sicuramente Sergino Dest, laterale statunitense del Barcellona. Pinto aveva seguito il terzino già durante il calciomercato di gennaio, quando poi le condizioni generali favorirono lo sbarco di Maitland-Niles. Ma in prospettiva della prossima estate l’interesse giallorosso pare destinato a riemergere con forza. Attenzione, però, perché su Dest non c’è solo Pinto. Oltre al Bayern Monaco, di cui vi abbiamo già riferito, sarebbe interessato al giocatore anche il Napoli di Luciano Spalletti. Lo segnala calciomercato.com, che spiega come il tecnico di Certaldo sarebbe rimasto positivamente impressionato dalla prestazione messa in mostra da Dest in occasione della recente sfida di Europa League tra il Barcellona ed il club Azzurro.