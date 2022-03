Calciomercato Roma, Spalletti “gelato”: 50 milioni che sbloccano tutto

Calciomercato Roma, doccia gelata per Spalletti: l’offerta da 50 milioni di euro genera un effetto domino da capogiro.

Sebbene manchino ancora alcuni mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, in casa Roma la tematica legata a quelli che potrebbero essere i prossimi acquisti da parte di Tiago Pinto resta di stringente attualità.

Al netto degli importanti passi in avanti palesati nell’ultimo periodo, la zona nevralgica del campo merita almeno un innesto in grado di canalizzare il gioco: non è un caso che da tempo, i giallorossi abbiano messo nel mirino di volta in volta registi potenzialmente funzionali al credo tattico di Mou. Tra questi, un nome su tutti: Granit Xhaka, ritornato ad essere accostato con una certa insistenza ai capitolini, alla luce della convivenza “forzata” con Arteta, che non lo considera più un tassello imprescindibile del proprio mosaico e sarebbe disposto a privarsene. L’elvetico, dopo aver strizzato l’occhio alla Roma con reazioni social che non lasciavano spazio ad interpretazioni, ha poi deciso di restare all’ombra dell’Emirates, ingolosito dalla volontà dei Gunners di puntare con forza su un calciatore che fino a qualche mese era visto come il perno della squadra.

Calciomercato Roma, l’Arsenal fa sul serio per Fabian Ruiz: offerta da 50 milioni

Secondo quanto trapela d’Oltremanica – riferito più nello specifico dal Daily Mirror – l’Arsenal avrebbe individuato il sostituto di Xhaka in Fabian Ruiz, legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2023. Tuttavia, per battere la concorrenza, i londinesi starebbero entrando nell’ordine di idee di mettere sul piatto un’offerta da 50 milioni di euro. La concorrenza, però, non manca, visto che il centrocampista di Spalletti ha molti estimatori anche in Liga, con il Real Madrid che, però, fino a questo momento non avrebbe affondato il colpo e con il Barcellona che fiuta l’affare, ma da una posizione defilata. Irruzione dell’Arsenal per Fabian che potrebbe aprire scenari interessanti in vista della sempre più eventuale cessione di Xhaka: Roma alla finestra.